RD Medicine mira expansão global e valuation de R$ 1 bilhão

A RD Medicine nasceu do sonho do médico carioca Rafael Duarte que, após formar-se na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e conquistar residência médica nos Estados Unidos, decidiu ajudar outros profissionais a trilhar o mesmo caminho. Desde a fundação, o grupo se consolidou na preparação de médicos para o USMLE — a prova americana de validação profissional — e ampliou sua atuação com soluções voltadas também ao Brasil.

Hoje avaliada em R$ 200 milhões, a RD Medicine projeta faturar R$ 40 milhões em 2025, R$ 80 milhões em 2026 e R$ 120 milhões em 2027. Nesse mesmo período, o número de alunos ativos deve ultrapassar 10 mil no programa internacional, somar 5 mil no Brasil e alcançar mais de 100 mil assinantes no aplicativo AnimaMED, plataforma de ensino por animação que atua no setor de educação médica.

“Nosso propósito sempre foi democratizar o acesso à educação médica de excelência, aproximando o Brasil do que há de mais avançado no mundo. Chegamos até aqui muito mais rápido do que imaginávamos, e agora o desafio é escalar sem perder a qualidade e o cuidado individual com o nosso aluno. Estamos convictos de que, em poucos anos, a RD Medicine será reconhecida como a maior comunidade global de preparação médica”, afirma Rafael Duarte, CEO e fundador da RD Medicine.

Os resultados alcançados até aqui confirmam a escalada da empresa. No processo de match, que define a entrada de estrangeiros em residências médicas nos EUA, a RD Medicine alcança 100% de aprovação nas provas de validação, 95% de taxa de seleção entre os candidatos e um expressivo número de alunos que realizaram estágios ou pesquisas em hospitais americanos. Desde então, o crescimento foi consistente e a expectativa é triplicar esse resultado em 2025, consolidando a presença entre os principais players de preparação médica do mundo.

Combinando tradição acadêmica e inovação tecnológica, a empresa integra métodos de estudo praticados nos Estados Unidos, inteligência artificial aplicada à personalização do aprendizado e recursos de memorização visual que aceleram a retenção de conhecimento. “Tudo isso leva a um preparo mais rápido, sólido e duradouro, reconhecido por milhares de alunos que já fazem parte do ecossistema educacional da marca”, aponta Duarte.

O plano estratégico é ambicioso: atingir valor de mercado superior a R$ 1 bilhão em até três anos e consolidar-se como a maior empresa de educação médica do mundo. “A aposta é em um modelo único, que conecta estudantes brasileiros e estrangeiros, desde cedo, ao mesmo ambiente de aprendizado bilíngue, transformando o ensino em uma experiência integrada e global”, completa o CEO.