Demanda por seguro viagem cresce entre os brasileiros

O seguro viagem vem deixando de ser um item opcional para se tornar uma prioridade na preparação de viagens, tanto nacionais quanto internacionais. A mudança de percepção dos brasileiros é confirmada pelos dados: entre janeiro e abril de 2025, a contratação desse tipo de serviço no país aumentou 14%, segundo levantamento da IRB+Inteligência.

Esse crescimento acompanha a retomada e o avanço no número de passageiros em voos nacionais e internacionais. De acordo com dados do Ministério de Portos e Aeroportos, com base na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram registrados 11,6 milhões de passageiros apenas em julho deste ano — um recorde não apenas para o mês, com alta de 7,5% em relação a julho de 2024, mas para qualquer período desde o início da série histórica, em 2000.

Mudança de comportamento

A popularização do seguro viagem reflete uma transformação no comportamento do consumidor brasileiro. Se antes o serviço era visto como um custo extra, hoje é percebido como um investimento em segurança, bem-estar e proteção financeira. Especialistas apontam esse movimento como parte do amadurecimento da cultura do seguro no país.

“Viajar é muito bom, mas viajar com a tranquilidade de que, se algum imprevisto acontecer, você terá o suporte necessário, é ainda melhor”, afirma Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros da Sabemi, companhia com mais de 50 anos de atuação em seguro de pessoas. “Avançamos bastante nos últimos anos, especialmente durante e após a pandemia, quando as pessoas passaram a valorizar mais a previsibilidade e a proteção diante de situações inesperadas. Mas ainda há espaço para crescer”, complementa.

Atentas a esse cenário, seguradoras têm intensificado investimentos em digitalização, canais de autocontratação e personalização de produtos. O objetivo é atender perfis diversos de viajantes — de estudantes em intercâmbio e mochileiros a executivos, famílias e turistas da terceira idade.

O que observar na hora de contratar

Ao escolher um seguro viagem, um dos principais fatores a serem avaliados é a qualidade e a abrangência da rede de proteção oferecida. Para Eduardo Aoki, CEO global da Intermac Seguro Viagem, é essencial que o viajante tenha acesso a um atendimento eficiente, disponível em tempo integral. “É importante verificar se há uma central 24 horas dedicada aos segurados”, destaca. “Além disso, a possibilidade de falar com atendentes humanos faz toda a diferença na resolução de qualquer problema de forma ágil e empática”, reforça.

Na Intermac, por exemplo, a central de atendimento funciona 24 horas por dia, com equipe própria — sem terceirizações ou uso de robôs —, e é composta por brasileiros fluentes em português, inglês e espanhol. A estrutura é complementada por uma equipe médica interna e uma rede internacional de prestadores credenciada e auditada diretamente. Atuando há 26 anos no mercado, a Intermac opera em 17 países. “Quando falamos de seguro viagem, estar próximo ao nosso segurado é fundamental”, destaca o CEO global da companhia.

Aliança estratégica

De olho no crescimento do segmento e na demanda por soluções cada vez mais completas, a Sabemi e a Intermac anunciaram uma parceria estratégica durante a ABAV Expo 2025 — um dos maiores eventos do setor de turismo no país, realizado em outubro, no Rio de Janeiro. “Essa união combina a expertise internacional da Intermac com a trajetória de mais de cinco décadas da Sabemi, entregando mais tranquilidade e segurança aos nossos segurados em cada viagem”, afirma Pecoraro, ressaltando que o movimento marca a expansão da marca no mercado de seguro viagem.

Para Aoki, a colaboração responde diretamente ao novo perfil de consumidor, que busca não apenas cobertura, mas também experiência e confiança. “Hoje, o cliente quer agilidade, clareza nas coberturas e a certeza de que será bem atendido quando precisar. É isso que estamos entregando com essa parceria”, finaliza.