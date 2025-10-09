Assine
Cemitério Lageado tem Festival de Pipas no Mês das Crianças

Evento gratuito acontece no dia 26 de outubro com atividades educativas voltadas ao público infanto-juvenil

09/10/2025 18:46

Em comemoração ao Mês das Crianças, o Grupo Maya promove no sábado, dia 26 de outubro, o Festival de Pipas: uma ação cultural e educativa voltada para crianças e adolescentes da região do Cemitério Lageado, na zona leste de São Paulo. Com entrada gratuita, a iniciativa inclui exposição de exemplares, oficina especializada com a disponibilização de materiais para a criação e soltura de pipas, além de pipoca, algodão doce e água para os participantes.

A Oficina de Pipas será comandada por Marcos Silva, um dos maiores especialistas no tema e sócio-fundador do projeto, que orientará os pequenos na confecção de seus próprios modelos. As atividades guiadas acontecem até o meio-dia, mas a soltura livre segue até as 13h.

Com uma proposta leve, lúdica e respeitosa, o evento busca fortalecer os laços entre o Grupo Maya e a comunidade do entorno, utilizando o espaço do cemitério de maneira simbólica e acolhedora, como ponto de encontro para experiências positivas e momentos em família.

“Acreditamos que espaços públicos devem estar a serviço da vida em todas as suas formas. O cemitério, além de um lugar de memória, pode também acolher iniciativas que promovam cultura, educação e laços comunitários. Ao celebrar a infância com atividades que estimulam o aprendizado e a criatividade, reafirmamos nosso compromisso com a vizinhança e com uma relação mais humana com o território”, afirma Ricardo Gontijo, CEO do Grupo Maya.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Serviço:
Festival de Pipas – Especial Mês das Crianças
Data: Sábado, 26 de outubro
Horário: Das 10h às 13h (oficina até 12h)
Local: Cemitério Lageado
Endereço: Estr. do Lageado Velho, 1490 - Guaianazes, São Paulo

Ingressos gratuitos via Sympla
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-pipas-grupo-maya/3160467



Website: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-pipas-grupo-maya/3160467

