Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Benchmark em CSC: premiação aconteceu no SSLF 2025

Durante o Shared Services Leadership Forum (SSLF) 2025, realizado em 17 de setembro no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo, o IEG premiou as empresas que se destacaram na Pesquisa Benchmark em CSC 2025. O estudo do IEG reconheceu organizações que se sobressaíram em eficiência operacional, maturidade e automação nos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs)

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/10/2025 18:46

compartilhe

SIGA
x
Benchmark em CSC: premiação aconteceu no SSLF 2025
Benchmark em CSC: premiação aconteceu no SSLF 2025 crédito: DINO

Pesquisa Benchmark em CSC, conduzida pelo IEG, é realizada há mais de 15 anos e já analisou o desempenho de mais de 150 empresas, mapeando práticas de gestão, produtividade, eficiência em custos, grau de automação e nível de serviço no mercado de Serviços Compartilhados.

Ao longo desse período, a pesquisa vem sendo fonte de informações estruturadas para líderes que buscam compreender como seus CSCs se posicionam frente ao mercado, além de identificar tendências e oportunidades de evolução.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Benchmark em CSC avalia os CSCs a partir de diferentes dimensões, oferecendo uma visão ampla do modelo de Serviços Compartilhados. Os macroprocessos analisados são:

  • Requisition to Pay
  • Order to Cash
  • Fiscal
  • Contabilidade
  • Recursos Humanos
  • Tecnologia da Informação
  • Facilities
  • Jurídico


Ranking Geral considera o equilíbrio entre custo por transação e nível de serviço, atribuindo peso de 70% para custos e 30% para o nível de serviço. Já o Ranking de Maturidade reflete o desempenho nos seis principais pilares do modelo (Pessoas, Processos, Cliente, Inovação, Cultura e Dados).

Em 2025, foi incorporado também o Ranking de Automação, categoria que reconhece o avanço dos CSCs na adoção de tecnologias que elevam eficiência e produtividade.

Os resultados mais recentes foram anunciados durante o SSLF 2025, realizado em setembro, em São Paulo, com a presença de cerca de 200 líderes de CSCs. O evento foi o palco para o anúncio dos destaques da pesquisa.

Os premiados foram:

Categoria: Ranking Geral

  • 1º lugar: Votorantim
  • 2º lugar: Localiza
  • 3º lugar: Carrefour


Categoria: Ranking de Maturidade

  • 1º lugar: Votorantim


Novidade: Categoria: Ranking de Automação

  • 1º lugar: Votorantim


Mais do que um reconhecimento, a premiação é considerada um selo de referência no mercado, destacando empresas que alinham eficiência operacional, qualidade de atendimento, inovação e evolução tecnológica. Para os líderes de CSCs, o estudo oferece parâmetros concretos para avaliar seu desempenho e identificar áreas prioritárias de desenvolvimento.

A Pesquisa Benchmark em CSC do IEG reafirma seu papel como fonte estratégica para o mercado, trazendo visibilidade a práticas de destaque e premiando os CSCs que se diferenciam em maturidade, eficiência e automação. O reconhecimento durante o SSLF 2025 reforça a importância da profissionalização, da inovação e da busca contínua por excelência no setor.



Website: http://www.ieg.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay