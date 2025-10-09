Equipe Aston Martin Aramco Formula One® agora totalmente equipada com armazenamento NetApp

A equipe Aston Martin Aramco Formula One® anunciou hoje que concluiu sua migração para executar 100% de seu armazenamento de dados na NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente. A Aston Martin Aramco conta com a infraestrutura de dados unificada, segura e pronta para IA da NetApp para impulsionar seu design, simulação e operações nas pistas.

A construção de uma infraestrutura de dados inteligente totalmente alimentada por soluções NetApp permite que a equipe Aston Martin Aramco se beneficie do acesso contínuo a dados críticos, possibilitando uma tomada de decisão mais rápida, medida em milissegundos. Isso inclui a integração de fluxos de trabalho impulsionados por IA, permitindo ciclos mais rápidos de design a construção e melhor desempenho. O NetApp StorageGRID fornece armazenamento de objetos escalável e geograficamente distribuído com resiliência de nível empresarial para lidar com os enormes conjuntos de dados gerados pelas operações da equipe da Aston Martin Aramco, enquanto o BlueXP oferece controle unificado e observabilidade em todo o ecossistema de dados.

A NetApp fornece armazenamento de dados de alto desempenho e soluções de gerenciamento de dados em tempo real que ajudam a Aston Martin Aramco a analisar telemetria, otimizar estratégias de corrida e melhorar o desempenho dos carros dentro e fora das pistas. Ao permitir o acesso contínuo aos dados em ambientes de nuvem e de borda, a NetApp garante que as equipes de engenharia possam tomar decisões em frações de segundo com base em insights precisos e atualizados.

A NetApp permite que a Aston Martin Aramco execute simulações complexas com mais rapidez e eficiência, fornecendo armazenamento de dados de alto rendimento e acesso contínuo a conjuntos de dados massivos em ambientes de nuvem híbrida. Isso acelera as iterações de projeto, permitindo que os engenheiros refinem a aerodinâmica, a estratégia e o desempenho antes mesmo de o carro chegaràpista.

Fabrizio Pilotti, CIO da Aston Martin Aramco Formula One™ Team: “Desde as simulações no túnel de vento da CoreWeave e cargas de trabalho de CFD até a telemetria em pista, geramos e analisamos petabytes de dados na busca por construir um carro e uma equipe vencedores. A NetApp fornece uma infraestrutura escalável e segura, projetada para recursos de IA e outras cargas de trabalho de computação de alto desempenho, o que nos dá o poder necessário para tomar as decisões certas baseadas em dados em todas as etapas — do designàsimulação eàestratégia no dia da corrida.”

Gabie Boko, diretora de Marketing da NetApp: “A Fórmula 1™ é um dos ambientes técnicos mais exigentes do mundo. As corridas são vencidas por decisões tomadas em frações de segundo na pista, baseadas em milhares de decisões de design e engenharia tomadas nas semanas anteriores. A equipe Aston Martin Aramco precisa de acesso rápido a grandes volumes de dados provenientes de múltiplas fontes, sem perder tempo ou recursos coordenando dados entre diferentes plataformas. A confiança que a Aston Martin Aramco deposita na NetApp como sua única fornecedora de armazenamento é uma validação da nossa experiência em oferecer uma infraestrutura de dados inteligente que permite a tomada de decisões baseadas em dados em grande escala.”

Sobre a Equipe Aston Martin Aramco Formula One™

Com uma história que remonta a 1913 e seus fundadores, Lionel Martin e Robert Bamford, a Aston Martin tem uma longa história enraizada nas corridas. O sucesso inicial na Aston Hill Climb inspirou um legado de criação de veículos de luxo de alto desempenho, que hoje inclui o DB12, o Vantage, o Vanquish, o DBX707 e o Aston Martin Valkyrie, inspirado na F1. A marca estreou em corridas de Grande Prêmio em 1922, conquistou a vitória absoluta em Le Mans em 1959 e retornouàFórmula 1 em 2021 sob a liderança de Lawrence Stroll.

Desde então, a equipe fez investimentos significativos, com destaque para a inauguração do Campus Tecnológico AMR em Silverstone em 2023, com design sustentável e um túnel de vento de última geração que entrou em operação em 2025.

Na pista, a dupla de pilotos é formada pelo experiente canadense Lance Stroll e pelo bicampeão mundial Fernando Alonso, com o apoio dos pilotos de teste e reserva Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, além do embaixador da equipe Pedro de la Rosa e do jovem piloto de desenvolvimento Jak Crawford. A Aston Martin Aramco também marca presença na categoria feminina F1® Academy, com a piloto suíça Tina Hausmann competindo sob a orientação de Jessica Hawkins, chefe de corrida e embaixadora da equipe.

Fora das pistas, a Aston Martin Aramco continua a impulsionar o progresso por meio de sua plataforma de engajamento de fãs I/AM e do programa ESG Make A Mark, promovendo a sustentabilidade, a inclusão e o envolvimento comunitário. As parcerias com a Racing Pride, a Spinal Track e a Aleto Foundation reforçam o compromisso com a inclusão, a acessibilidade e o desenvolvimento de liderança. Já o foco da equipe em eficiência energética é atestado pela certificação de conformidade com a norma ISO 50001.

