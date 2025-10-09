Assine
Fim de semana precisa de estratégias de descanso

Segundo Milve Inouye, especialista do ManpowerGroup Brasil, recarregar as energias no fim de semana exige mais do que descanso: envolve planejar o tempo livre, reduzir o uso de telas e incluir atividades que promovam bem-estar físico e emocional, como hobbies, convívio social e práticas de relaxamento

Fim de semana precisa de estratégias de descanso
Fim de semana precisa de estratégias de descanso crédito: DINO

Para muitos profissionais, o fim de semana representa a principal oportunidade de descanso após uma rotina intensa de trabalho. No entanto, a maneira como esse tempo é aproveitado pode impactar diretamente o bem-estar físico e emocional na semana que se inicia. 

Segundo Milve Inouye, Gerente de People & Culture no ManpowerGroup Brasil, o planejamento prévio das atividades é uma das estratégias que contribuem para um melhor aproveitamento dos dias de folga. Ao organizar a agenda com antecedência, explica, é possível evitar a sensação de tempo perdido e direcionar esforços para ações que favoreçam o bem-estar. 

Milve aponta também o uso excessivo de dispositivos eletrônicos como um fator que interfere no descanso. A recomendação é estabelecer momentos de desconexão, como desligar notificações e limitar o tempo de tela. Essa prática, afirma a especialista, pode melhorar a qualidade do sono e aumentar a ideia de tempo livre. 

A inclusão de hobbies na rotina de fim de semana é uma alternativa mencionada pela gerente para renovar as energias. Atividades como jardinagem, culinária, pintura ou esportes ajudam a desconectar do ambiente profissional e a estimular a criatividade. A escolha deve considerar o interesse pessoal, sem metas de desempenho. 

“O fim de semana é uma oportunidade de reconexão com aquilo que nos dá sentido. Quando conseguimos nos desligar das obrigações e nos conectar com atividades que nos fazem bem, voltamos à rotina com mais disposição e clareza”, afirma. 

Segundo Milve, descansar não significa necessariamente ficar parado. Atividades como caminhar ao ar livre ou dançar podem ser formas de descanso ativo, desde que tragam alegria e ajudem a manter o equilíbrio emocional. 

O convívio social é apontado como outro elemento importante para o descanso. Estar com amigos, familiares ou participar de atividades comunitárias, explica a gerente, fortalece vínculos e gera momentos de descontração: “a interação humana está diretamente relacionada à sensação de pertencimento e bem-estar”. 

O ambiente da casa também pode contribuir para o relaxamento. Milve Inouye sugere manter o espaço organizado e acolhedor, cuidando da iluminação, dos aromas e do nível de ruído. Com esses ajustes, o lar se torna um refúgio ideal para o descanso. 

Práticas de meditação e técnicas de respiração são citadas como ferramentas para desacelerar: “mesmo sessões curtas podem gerar efeitos positivos na regulação emocional e na redução da ansiedade”. A leitura também é destacada como uma atividade que favorece o descanso mental, desde que os livros escolhidos despertem interesse e proporcionem prazer. 

Milve ainda recomenda manter horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos dias de folga, além de evitar estímulos luminosos antes de deitar e criar um ambiente silencioso. “Essas práticas contribuem para a manutenção do ritmo biológico e para a qualidade do descanso”, explica. 

A especialista destaca que o descanso de fim de semana não deve ser visto como um luxo, mas como um imperativo estratégico. “Ao se permitir essa pausa restauradora, a pessoa faz um investimento fundamental que nutre a saúde mental, física e emocional. Essa é a chave para elevar a endorfina, otimizar o bem-estar integral e garantir um retorno à rotina com vigor e clareza de propósitos”, afirma. Ela reforça ainda que a adoção de estratégias simples pode transformar o fim de semana em um verdadeiro período de recuperação, refletindo positivamente no equilíbrio e na energia para enfrentar os desafios da semana. 



Website: https://blog.manpowergroup.com.br/fim-de-semana-dicas-para-recarregar-energias

