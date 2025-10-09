Microsseguro cresce e amplia acesso no Brasil

Regulamentado no país desde 2011, o mercado de microsseguros mantém trajetória de expansão. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), o setor arrecadou R$ 780 milhões entre janeiro e maio de 2025, resultado que representa crescimento nominal de quase 18,2% e aumento real de 12,4% em relação ao mesmo período de 2024.

O desempenho reflete a consolidação dos microsseguros como alternativa de proteção de menor custo, ampliando o acesso da população a produtos de cobertura securitária.



O microsseguro é caracterizado por oferecer coberturas de baixo valor, voltadas a necessidades específicas, como auxílio-funeral, seguro de acidentes pessoais e fiança locatícia para imóveis populares. A regulamentação da Susep permite que esses produtos sejam comercializados por canais alternativos, incluindo correspondentes bancários, redes de varejo e plataformas digitais, o que reduz os custos de distribuição e amplia o alcance junto a diferentes públicos.

Segundo o gerente de expansão da Sky Seguradora, Davi Anaia Pessoa, a tecnologia tem papel central nesse crescimento. “A tecnologia viabiliza processos mais rápidos e transparentes, além de reduzir o custo de operação. Esse ganho de eficiência tem impacto direto no preço final, tornando o microsseguro mais competitivo e acessível”.

Pessoa destaca ainda que o segmento contribui para ampliar o acesso da população à proteção financeira. “O microsseguro possibilita que famílias que antes não tinham condições de contratar um seguro tradicional contem com coberturas básicas. Isso reduz vulnerabilidades diante de situações inesperadas e fortalece o planejamento financeiro de diferentes camadas da população”.

Um exemplo é o SkyLife, produto da própria Sky Seguradora, que inclui cobertura de assistência funeral, indenização por morte acidental ou invalidez, além de serviços de telemedicina em diversas especialidades e descontos em farmácias e óticas.

Para Pessoa, a evolução do microsseguro dependerá da capacidade das companhias de identificar e atender às demandas reais do público. “O futuro do microsseguro está em desenvolver soluções simples, de fácil contratação e que respondam às necessidades do consumidor. Esse é o caminho para garantir a sustentabilidade e a expansão do segmento”.