Como líder em medicina acadêmica pediátrica por quase 125 anos, o Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) continua cumprindo sua missão, avançando na assistência e fazendo descobertas que melhoram e salvam vidas. Hoje, o CHLA foi novamente destacado entre os 10 melhores hospitais pediátricos nos Estados Unidos na edição 2025-26 do U.S. News & World Report de seu ranking anual de Melhores hospitais infantis.

Children’s Hospital Los Angeles reconhecido entre os 10 melhores hospitais infantis dos Estados Unidos 17 anos seguidos

Além disso, o CHLA foi nomeado para o Honor Roll do U.S. News de Melhores hospitais infantis pelo 17º ano consecutivo, uma honra que o hospital tem mantido desde que a publicação criou a lista pela primeira vez. O CHLA também manteve sua posição mais alta no ranking estadual e regional do U.S. News, empatando com o Nº 1 na Califórnia e na região dos EUA do Pacífico, que inclui Califórnia, Oregon Washington, Alasca e Havaí. Para a pesquisa 2025-26, o U.S. News não publicou classificação ordinal para os 10 hospitais que estavam na lista de Honor Roll. Todos os 10 são considerados igualmente de alto nível.

“É importante salientar que no centro deste reconhecimento está o compromisso impressionante de toda a nossa equipe — médicos, enfermeiros, especialistas, investigadores e todos que trabalham incansavelmente para apoiar e elevar o Children’s Hospital Los Angeles como o maior prestador pediátrico em Los Angeles e na Califórnia”, diz a presidente e diretora de operações, Lara Khouri. “O CHLA é o melhor do país porque a nossa equipe é a melhor do país.”

O U.S. News & World Report também classificou os hospitais em 11 subcategorias individuais, e o CHLA foi classificado em todas elas. O CHLA foi colocado entre os 10 melhores em termos de reconhecimento em seis das especialidades: ortopedia (nº 4), câncer (nº 6), gastroenterologia e cirurgia gastrointestinal (nº 6), urologia (nº 7), diabetes e endocrinologia (nº 8) e neurologia e cirurgia neurocirúrgica (nº 10).

O CHLA obteve reconhecimento nacional em todas as áreas de especialidade pesquisadas, que também incluem: cardiologia e cirurgia cardíaca (nº 20), neonatologia (nº 22), nefrologia (nº 14), pneumologia e cirurgia pulmonar (nº 12) e saúde comportamental pediátrica e adolescente (Top 50)

Pelo segundo ano da categoria mais recente da pesquisa, Pediatria e Saúde Comportamental adolescente, a publicação novamente classificou o Instituto de Saúde Comportamental do CHLA entre os 50 melhores programas pediátricos, fornecendo a mais alta qualidade e assistência compassiva para jovens lidando com desafios comportamentais e emocionais. O Instituto de Saúde Comportamental oferece serviços psicossociais e comportamentais contínuos, incluindo cuidados com deficiências de desenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo.

“É mais crucial do que nunca que as crianças tenham acessoàassistência centrada na criança e na família de que precisam para crescer — física, mentalmente, emocional e muito mais”, diz o Diretor Executivo Paul S. Viviano. “Cada um desses rankings especializados é uma afirmação de que, mesmo no meio de um momento desafiador para hospitais pediátricos em todos os lugares, os membros da equipe do CHLA continuam a persistir na criação de esperança, na construção de futuros mais saudáveis e na entrega de um especialista de mais alto calibre e assistência compassiva.”

O Children’s Hospital Los Angeles tem mais de 8.000 membros da equipe , incluindo quase 900 médicos especialistas pediátricos. O hospital realiza quase 17.000 cirurgias e realiza mais de 747.000 consultas de pacientes por ano. Como centro médico acadêmico pediátrico, o CHLA oferece assistência médica de classe mundial; conduz pesquisas científicas inovadoras para desenvolver novos tratamentos e novas curas para doenças infantis no The Saban Research Institute of CHLA; e opera um dos maiores programas de treinamento pediátrico do país para médicos, enfermeiros e outros especialistas. O CHLA é uma das principais instituições pediátricas do país com serviços e resultados para doenças raras e complexas entre as melhores do mundo. A instituição tratou pacientes de mais de 90 países.

“O CHLA tem o orgulho de ser reconhecido entre os melhores hospitais infantis do país, um reflexo da nossa capacidade de cuidar de crianças com as condições mais raras e mais complexas”, diz o Diretor Médico James Stein, MD, MSc. “Através da experiência e da colaboração de nossas equipes multidisciplinares e nossos contínuos progressos na pesquisa e na prática clínica, estamos fornecendo soluções que salvam vidas e diferenciam o CHLA como líder em cuidados de saúde pediátrica.”

O CHLA é uma das principais instituições pediátricas do país com serviços e resultados para doenças raras e complexas entre as melhores do mundo. Ele tratou pacientes de mais de 90 países e possui um Centro de Saúde Global para apoiar as necessidades únicas de pacientes e famílias internacionais que estão viajando para o CHLA para atender necessidades especializadas e complexas. Pacientes e famílias internacionais podem entrar em contato com o Centro de Saúde Global pelo e-mail internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

“Nos dedicamos a tornar a assistência de classe mundial no Children’s Hospital Los Angeles acessível a pacientes internacionais por meio do nosso Centro de Saúde Global, que fornece um ponto central de contato para cada passo da jornada”, relata Yadira Torres, Diretora Executiva do Centro de Saúde Global. “Com serviços multilíngues em mais de 375 idiomas, nossa equipe ajuda as famílias a se sentir confiantes e apoiadas ao se envolverem com os nossos médicos e prestadores de assistência.”

A cada ano, o U.S. News & World Report e a empresa de pesquisa RTI International desenvolvem a lista dos melhores hospitais infantis. Para 2025-26, 198 hospitais pediátricos foram elegíveis para participar da pesquisa - incluindo instituições independentes, como o CHLA, hospitais infantis que fazem parte de um sistema de saúde maior e centros pediátricos especializados. Cada um foi pontuado em centenas de referências, incluindo qualidade e desempenho de segurança; resultados do paciente; reconhecimento por pares; investigação; tecnologia; compromisso com a assistência diversa, equitativa e inclusiva; certificações; prêmios de terceiros; e outros pontos de dados fornecidos por cada hospital.

O Children’s Hospital Los Angeles estáàfrente da medicina pediátrica e é o maior prestador de cuidados hospitalares para crianças na Califórnia. Desde a sua fundação, em 1901, o CHLA entrega um nível de assistência pediátrica que está entre os melhores do mundo. Classificado como um dos 10 melhores hospitais infantis do país pelo U.S. News & World Report, o Children’s Hospital Los Angeles oferece assistência completa e compassiva a uma das maiores e mais diversas populações de pacientes pediátricos do país. O hospital é o melhor hospital infantil da Califórnia e da região dos EUA no Pacífico em 2024-25. Líder em pesquisa pediátrica, o CHLA está entre os 10 melhores hospitais infantis para financiamento de pesquisas dos Institutos Nacionais de Saúde. O Saban Research Institute do Children’s Hospital Los Angeles apoia o espectro total das pesquisas, traduzindo descobertas científicas em tratamentos que mudam a vida de pacientes em todo o mundo. Como centro médico acadêmico pediátrico, o CHLA também é lar de um dos maiores programas de pós-graduação de pediatria nos Estados Unidos. O compromisso do hospital em construir comunidades mais fortes e saudáveis é evidente nos esforços do CHLA para melhorar a educação em saúde e o letramento, apresentar mais pessoas às carreiras de assistência médica e combater a insegurança alimentar. Para saber mais, siga o CHLA no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e X, e acesse CHLA.org.

