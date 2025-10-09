The Estée Lauder Companies anuncia vencedoras do BEAUTY&YOU India 2025, celebrando a próxima geração de empreendedores de beleza

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou ontem as vencedoras do BEAUTY&YOU India 2025. O programa deste ano, apoiado pela Startup India do Governo da Índia e pela parceira de lançamento Nykaa, destacou os talentos emergentes que estão reinventando o futuro da beleza na Índia.

Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies, disse: "Quando lançamos o BEAUTY&YOU, nossa visão era simples, porém poderosa: descobrir e apoiar empreendedores visionários que transformam o cenário da beleza na Índia. As vencedoras deste ano refletem a incrível criatividade, ambição e inovação que moldam um dos mercados mais dinâmicos do mundo. A The Estée Lauder Companies sente orgulho de apoiar estas novas e ousadas ??empreendedoras que redefinem o futuro da beleza na Índia e mais além."

Desde seu lançamento em 2022, o programa BEAUTY&YOU India da empresa se tornou uma das plataformas mais reconhecidas para empreendedorismo na área da beleza na Índia. Nos últimos quatro ciclos de inscrições, atraiu quase 2.500 inscrições de mais de 150 cidades da Índia e de todo o mundo, a maioria de mulheres empreendedoras.

As vencedoras de 2025, nomeadas em quatro categorias, foram selecionadas por suas ideias ousadas e produtos inovadores que refletem o dinamismo do ecossistema de beleza da Índia, desde produtos adaptados ao clima até tecnologia de encapsulamento inovadora e maquiagem inclusiva. Cada uma irá receber financiamento, além de mentoria de especialistas internacionais, visibilidade nacional através da Startup India e apoio da Nykaa para desenvolvimento e distribuição da marca.

Vencedoras do BEAUTY&YOU India 2025

CRESCIMENTO: Melhor marca de beleza do mercado

Antinorm, Aparna Saxena, Fundadora e Diretora Executiva: Para produtos de alto desempenho, adaptados ao clima e multitarefas que substituem rotinas complexas para mulheres trabalhadoras ocupadas.

IMAGINAÇÃO: Melhor conceito de beleza pré-lançamento

Mimiq, Harsha Soundararajan, Fundadora: Para produtos de pele inclusivos, de alto desempenho e duradouros para pessoas com diferenças visíveis na pele, como vitiligo.

AVANÇO: Melhor em inovação

Hitech Formulations, Jaspreet Singh Gulati, Fundadora e Diretora: Para tecnologia de encapsulamento inovadora que oferece formulações para pigmentação, antienvelhecimento e cuidados com a pele com antioxidantes.

PRÊMIO DE MULHERES VISIONÁRIAS: Reconhecendo uma empreendedora pioneira em parceria com a Startup India

Sohrai, Khanak Gupta, Cofundadora: Por fornecer produtos de alto desempenho usando um ingrediente indígena, Mahua, obtido de parcerias locais que criam oportunidades econômicas para comunidades tribais e mulheres.

O programa de 2025 estreou o Prêmio de Mulheres Visionárias BEAUTY&YOU, apresentado pela The Estée Lauder Companies (ELC) e pela Startup India. O prêmio tem por base uma parceria inédita entre a ELC e a Startup India, formalizada através de um Memorando de Entendimento com o Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno (DPIIT) do Governo da Índia, refletindo um compromisso compartilhado de apoiar empreendedores indianos e startups lideradas por mulheres.

Nadine Graf, Presidente da The Estée Lauder Companies na EMEA, Reino Unido e Irlanda, e Mercados Emergentes, disse: "As vencedoras do BEAUTY&YOU India 2025 refletem o espírito empreendedor que está no coração da The Estée Lauder Companies. A Índia continua nos inspirando, não apenas como um mercado de beleza dinâmico e em rápido crescimento, mas como uma fonte de criatividade e ideias ousadas. Toda jornada começa com uma visão e um sonho, e este programa visa capacitar fundadoras para transformá-los em realidade. Estou especialmente orgulhosa do novo Prêmio de Mulheres Visionárias, que celebra a ambição, a engenhosidade e a liderança de mulheres fundadoras."

Shri Sanjiv Singh, Secretário Adjunto do Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno, acrescentou: "Nossa parceria com a Estée Lauder para o BEAUTY&YOU India reflete um compromisso compartilhado com o fortalecimento do ecossistema de startups da Índia e o fomentoàinovação em todos os setores. A introdução deste ano do Prêmio de Mulheres Visionárias, em cooperação com a Startup India, é particularmente significativa, pois celebra as mulheres cujas ideias e liderança continuam redefinindo o empreendedorismo. Meus calorosos parabéns a todas as vencedoras por levarem o espírito de inovação da Índia ao mundo."

Os finalistas de 2025 foram avaliados por um júri estimado de líderes de beleza e negócios, incluindo Akhil Shrivastava, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro da The Estée Lauder Companies; Rohan Vaziralli, Diretor Geral daThe Estée Lauder Companies na Índia; Nivruti Rai, Diretor Executivo da Invest India; Katrina Kaif, Atriz e Cofundadora da Kay Beauty; e Anchit Nayar, Diretor Executivo e CEO da Nykaa Beauty. O evento final contou com a presença da Presidente e Diretora Executiva da The Estée Lauder Companies, Stéphane de La Faverie; do Presidente do Conselho Administrativo, William P. Lauder; e da Presidente na EMEA, Reino Unido e Irlanda e Mercados Emergentes, Nadine Graf; bem como da Presidente, Diretora Geral e Diretora Executiva da Nykaa, Falguni Nayar.

Rohan Vaziralli, Diretor Geral da The Estée Lauder Companies na Índia, disse: "Para mim, o poder do BEAUTY&YOU reside em abrir novas possibilidades, para empreendedores, consumidores e o ecossistema de beleza em geral,àmedida que continuamos construindo e imaginando novos futuros em conjunto. Os fundadores que celebramos esta noite vêm crescendo com ambição, ao definir novos padrões para a beleza indiana no cenário mundial e provar que a Índia será essencial para definir o próximo capítulo da beleza."

Anchit Nayar, Diretor Executivo e CEO da Nykaa Beauty, disse: "Como principal destino de beleza da Índia, a Nykaa tem estado na vanguarda da construção do ecossistema de beleza do país, desde a descoberta e o conhecimento do consumidor até a narrativa digital e o varejo omnicanal. Através de nossa parceria com a The Estée Lauder Companies no BEAUTY&YOU India, expandimos este ecossistema para nutrir fundadores em estágio inicial com as ferramentas, a visibilidade e a orientação necessárias para escalar. Esta iniciativa reflete nosso compromisso compartilhado de capacitar a próxima geração de empreendedores que irão definir o futuro da beleza indiana, tanto no mercado doméstico como no cenário internacional."

O BEAUTY&YOU India celebra a criatividade e a visão de fundadores que remodelam o significado da beleza para as consumidores na Índia e em outros lugares. Ex-alunos lançaram novos produtos, captaram capital de risco, formaram parcerias com varejistas líderes e ganharam atenção nacional em plataformas como o Shark Tank India, reforçando o papel do programa como impulsionador da transformação do setor.

Sobre o BEAUTY&YOU Índia

Criado pela New Incubation Ventures da The Estée Lauder Companies, o BEAUTY&YOU Índia visa descobrir, impulsionar e apoiar a próxima geração de empreendedores do setor de beleza com foco na Índia. Lançado em 2022, o programa oferece apoio financeiro, mentoria e orientação estratégica a empreendedores que vêm moldando o futuro da beleza na Índia, ao ajudá-los a alcançar escala e relevância mundial.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo uma administradora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary and NIOD, e BALMAIN Beauty.

