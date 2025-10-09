Negócios de impacto e Carta Manifesto marcam evento em SP

O Encontro Impactos Positivos 2025 reuniu em São Paulo empreendedores, investidores, representantes do governo, empresas e organizações sociais ligadas ao ecossistema de impacto socioambiental. O evento marcou a revelação dos vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2025 e a leitura oficial da Carta Manifesto Impactos Positivos, documento que será apresentado durante a COP30, em Belém (PA).

Consolidado como uma das principais iniciativas de reconhecimento do setor, o Prêmio Impactos Positivos valoriza negócios e organizações que promovem inovação, inclusão e sustentabilidade. A edição de 2025 contou com quatro categorias que refletem diferentes estágios de maturidade dos negócios de impacto: Ideação, Operação, Tração e Dinamizadores do Ecossistema.

Vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2025

Ideação: SerTão Chapéu (CE) – chapéu solar feito com materiais recicláveis que carrega celulares e promove inclusão tecnológica no campo.

Operação: PLUVI Soluções Ambientais Inteligentes (PE) – transforma chuva em água potável com a solução PluGoW, ampliando o acesso em comunidades vulneráveis.

Tração: Engenho Café de Açaí (AP) – transforma caroços de açaí em produtos sustentáveis, unindo bioeconomia e impacto social.

Dinamizadores do Ecossistema: Fábrica Social ITI (MG) – centro produtivo e de capacitação profissional que também atua como coworking público de confecção.

Os vencedores foram definidos por votos do comitê da Plataforma Impactos Positivos, da Yunus Negócios Sociais, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto), além da votação popular.

Debates e participações

O encontro também promoveu debates sobre justiça climática, novas tecnologias, impacto social e o papel do setor corporativo na transição energética. Participaram Giselle Vianna (MDIC/Enimpacto), Philippe Figueiredo (Sebrae), Rogério Saab (Caixa Econômica Federal), Luis Fernando Guggenberger (Instituto Ultra), Carolina da Costa (Stone Co.) e Igor Neuro (FIAP e Impact Lab Alun).

A gravação completa do evento está disponível no canal do Impactos Positivos no YouTube.

A Carta Manifesto

Entre os principais momentos do encontro, a leitura da Carta Manifesto Impactos Positivos para a COP30 destacou princípios e compromissos voltados à construção de uma transição energética justa e inclusiva. O documento foi elaborado de forma colaborativa e defende que os negócios de impacto sejam reconhecidos como pilares da nova economia, integrando inovação, justiça social e regeneração ambiental.

A carta também propõe que o impacto positivo seja considerado uma métrica essencial do século XXI, ao lado de lucro e risco, e reafirma o protagonismo de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas.

“O futuro precisa ser regenerado, e os negócios de impacto são contexto essencial dessa transformação. Prosperidade só é verdadeira quando é coletiva, inclusiva e regenerativa”, afirma um trecho do documento.

Relevância nacional

O Encontro Impactos Positivos 2025 reforçou o papel do Brasil como referência na integração entre negócios sustentáveis, políticas públicas e engajamento social. A convergência entre sociedade civil, setor privado e poder público evidenciou que a transição energética e econômica só será efetiva se for justa, colaborativa e orientada pelo impacto positivo.

Mais informações e a íntegra da Carta Manifesto estão disponíveis em: Impactos Positivos



