ExaGrid lança bloqueio de tempo de retenção com tecnologia de IA para recuperação de ransomware

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção (RTL) impulsionado por IA, que inclui uma camada não direcionadaàrede (criando um espaço de ar em camadas), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje o lançamento de um novo recurso RTL impulsionado por IA: AutoDetect & Guard. O recurso AutoDetect & Guard monitora todas as exclusões operacionais diárias, treina/aprende e cria padrões. Se uma solicitação de exclusão estiver fora do padrão, a equipe de TI do cliente é alertada e a ExaGrid estende automaticamente a política de exclusão com atraso para que os dados na Camada de Repositório nunca sejam excluídos. Se a exclusão for operacional, a equipe de TI pode limpar o alerta e a ExaGrid irá retornaràpolítica de exclusão com atraso original. Isto oferece dois benefícios: um alerta antecipado de um possível ataque cibernético em que os invasores estejam tentando excluir os dados de backup e a garantia de que os dados de backup não sejam excluídos na Camada de Repositório da ExaGrid, que não está direcionadaàrede.

Os dispositivos de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid possuem uma zona de destino de cache em disco direcionadaàrede, onde os backups mais recentes são armazenados em um formato não duplicado para desempenho rápido de backup e restauração. Os dados são desduplicados em uma camada não direcionadaàrede, chamada Camada de Repositório, para retenção a longo prazo. A arquitetura e os recursos exclusivos da ExaGrid oferecem segurança abrangente, incluindo bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware, e através da combinação de uma camada não direcionadaàrede (criando um espaço de ar em camadas), uma política de exclusão com atraso e objetos de dados imutáveis, os dados de backup são protegidos contra exclusão ou criptografia. A camada offline da ExaGrid está pronta para recuperação em caso de ataque.

Resumo dos recursos de RTL com tecnologia de IA da ExaGrid:

Auto Detect & Guard

Política de exclusão com atraso

Objetos de dados imutáveis

Camada não direcionadaàrede – um espaço de ar em camadas

Alerta sobre dados criptografados

Autenticação de dois fatores

Função dupla – funções de administrador e segurança

A ExaGrid também tem uma longa lista de outros recursos de segurança, como: assinatura SMB, certificados TLS, controle de acesso com base em função (RBAC), HTTPS, criptografia na WAN para replicação de DR, criptografia em repouso e muito mais.

O recurso AutoDetect & Guard fará parte do lançamento da ExaGrid versão 7.4.0, a ser lançado em outubro de 2025. Todos os recursos da ExaGrid não têm custo para os clientes em manutenção e suporte anuais. 99% dos clientes do ExaGrid estão em um plano de Manutenção e Suporte (M&S), que inclui todas as versões pontuais e completas sem custo adicional, bem como suporte ao cliente líder do setor por um engenheiro de suporte ExaGrid nível 2.

"A ExaGrid está comprometida em oferecer a segurança mais abrangente e o melhor em recuperação de ransomware no setor de armazenamento de backup", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Os ataques de ransomware continuam persistentes, e inovamos constantemente para ajudar nossos clientes a estarem um passo adiante dos agentes de ameaça, para que estejam sempre prontos para se recuperar."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

