Criação de sociedades anônimas recua 2,8% no Brasil em 2025

O Brasil registrou a abertura de 4.774 novas sociedades anônimas (S.A.) no primeiro quadrimestre de 2025, segundo o Mapa de Empresas do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O número representa uma queda de 2,8% em relação ao último quadrimestre de 2024, quando foram criadas 4.911 S.A.

Apesar de representarem apenas 0,9% do total de 23,2 milhões de empresas ativas no país — segundo cálculo a partir dos dados brutos das tabelas do Mapa de Empresas —, as S.A. oferecem vantagens estratégicas importantes, como governança corporativa, maior transparência e acesso a investidores sofisticados, de acordo com Igor Gondim, doutor em Administração e professor de finanças na ESPM São Paulo.

Segundo o especialista, abrir uma S.A., mesmo de capital fechado, exige que o empresário preste contas a conselhos e acionistas. Isso reduz a autonomia individual, mas cria credibilidade e abre caminhos para crescimento sustentável.

O tempo médio de abertura de uma S.A. foi de 1 dia e 21 horas, levemente superior ao registrado para sociedades limitadas (21 horas), o que evidencia a rapidez formal, como comenta Gondim, mas não reflete a complexidade do processo estratégico e de governança envolvido.

Compromissos da estrutura S.A.

A transformação em S.A. exige adaptação operacional e cultural, mesmo quando a empresa permanece com capital fechado, conforme o consultor da Méthode Consultoria, Adriano Gomes. “A constituição como S.A. impõe criação de órgãos deliberativos, como Conselho de Administração e Conselho Fiscal, além da definição clara de responsabilidades. Isso fortalece a gestão, mas reduz a liberdade do fundador para decisões isoladas”, afirma.

Gondim reforça que, além da perda de autonomia, a mudança traz custos operacionais. “Muitas empresas subestimam o investimento necessário em auditoria, compliance e relações com investidores. Sem essa estrutura, a S.A. corre o risco de existir apenas no papel”, considera.

No entanto, ele destaca compensações importantes. “Apesar da redução de autonomia, o empresário ganha acesso ao capital para expansão, maior valorização da empresa pela governança e perpetuidade institucional, que não depende de uma única figura”.

Entre os benefícios menos conhecidos da transformação em S.A., Gomes destaca a governança corporativa como principal: a separação entre gestão e propriedade permite que executivos qualificados conduzam o dia a dia da empresa, enquanto os fundadores mantêm o controle estratégico. “Além disso, a estrutura formal facilita planejamento sucessório, entrada e saída de investidores e mecanismos de proteção societária”, acrescenta.

O especialista ressalta ainda que, do ponto de vista do mercado, a estrutura de S.A. transmite solidez e confiabilidade, abrindo portas para joint ventures, fusões e financiamentos mais robustos. “A facilidade de entrada e saída de investidores também permite criar incentivos à boa gestão, como stock options e projetos de M&A”, aponta.

Exemplo de adoção do modelo

A Porte, desenvolvedora urbana com 40 anos de história, adotou o modelo de Sociedade Anônima (S.A.) no início de 2025. “Decidimos nos tornar uma sociedade anônima para consolidar governança, melhorar nossa estrutura estratégica e criar bases sólidas para investimentos futuros. A mudança não é apenas formal, é uma evolução da empresa”, diz Igor Melro, diretor comercial da empresa.

A Porte S.A. atua na integração de Engenharia, Urbanismo e Ciência Urbana para o desenvolvimento humano, criando e entregando soluções urbanas. Apesar da retração nacional na abertura de novas S.A., a empresa acredita que este é o momento certo para avançar com uma estrutura mais robusta e alinhada às melhores práticas de governança corporativa.

“Entendemos que esta é uma oportunidade para profissionalizar a gestão e ampliar a captação de recursos, garantindo sustentabilidade e perenidade do negócio”, reforça Melro.

Contexto regulatório

O ambiente regulatório brasileiro passou por avanços significativos nos últimos anos. A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e a Lei do Ambiente de Negócios (Lei nº 14.195/2021) trouxeram maior digitalização de processos, flexibilização contratual e simplificação de registros, favorecendo a constituição e operação de uma S.A.

Para Gomes, essas mudanças são um incentivo à adoção do modelo. “As leis atuais permitem assembleias virtuais, nomeação de administradores estrangeiros e presunção de boa-fé empresarial, tornando a estrutura mais ágil e segura”.

Já Gondim observa que o ambiente econômico ainda impõe desafios. “A instabilidade e o custo de operar no Brasil dificultam o surgimento de novas S.A., especialmente fora de setores consolidados como bancos, mineração e commodities. por isso, vale a pena observar com mais atenção as empresas que decidem tornar-se S.A.”.

Decisão estratégica frente ao cenário empresarial

O Mapa de Empresas revela que São Paulo continua liderando a criação de novas empresas, com 522.563 aberturas e saldo positivo de 252.614 no quadrimestre, embora o crescimento percentual seja o menor do país. Nesse cenário, a decisão de algumas empresas de migrar para S.A. contrasta com a retração geral e evidencia a busca por profissionalização, governança e acesso ao capital.

Como resume Adriano Gomes, não é o novo CNPJ que transforma a empresa, mas a adoção consciente de um estilo de gestão pautado por transparência, responsabilidade e visão estratégica de longo prazo. “A Porte S.A. é um exemplo disso, mostrando que é possível avançar mesmo quando a tendência nacional é de cautela”.

