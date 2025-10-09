ABES-SP promoverá webinar gratuito sobre nova norma de resíduos
Evento on-line e gratuito contará com palestra do especialista Wagner de Miranda Pedroso e esclarecerá, de forma prática, as principais mudanças e aplicações da norma técnica
O encontro será conduzido pelo especialista Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP, e tem como objetivo esclarecer as principais mudanças trazidas pela nova norma, que estabelece critérios para a classificação dos resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.
O evento busca descomplicar a aplicação prática da ABNT NBR 10.004:2024, apresentando exemplos reais de classificação e orientações que auxiliam empresas e profissionais a garantir segurança, conformidade legal e responsabilidade ambiental, evitando riscos e penalidades.
Wagner de Miranda Pedroso destaca que o tema é importante, especialmente para profissionais e empreendimentos de diferentes setores, como indústrias, serviços, saneamento, hospitais e clínicas, que lidam diariamente com a gestão de resíduos e precisam se adequar às exigências das normas técnicas e legislações ambientais.
“O objetivo é facilitar a compreensão da nova sistemática de classificação e promover uma gestão mais segura, responsável e inclusiva dos resíduos, em um formato acessível e com espaço aberto para dúvidas”, destaca o especialista.
Serviço
Webinar: Classificação de Resíduos conforme a nova ABNT NBR 10.004:2024
Data: 17 de outubro
Horário: 14h
Palestrante: Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP
Gratuito e aberto ao público
Transmissão: Canal da ABES-SP no YouTube
Website: https://www.abes-sp.org.br/