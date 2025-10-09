Assine
ABES-SP promoverá webinar gratuito sobre nova norma de resíduos

Evento on-line e gratuito contará com palestra do especialista Wagner de Miranda Pedroso e esclarecerá, de forma prática, as principais mudanças e aplicações da norma técnica

09/10/2025 14:27

ABES-SP promoverá webinar gratuito sobre nova norma de resíduos
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) promoverá no dia 17 de outubro (sexta-feira), às 14h, o webinar “Classificação de Resíduos conforme a nova ABNT NBR 10.004:2024”, com transmissão ao vivo pelo canal da ABES-SP no YouTube. Inscrições abertas neste link: https://forms.gle/a1UHctKoJbcZYwkt7

O encontro será conduzido pelo especialista Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP, e tem como objetivo esclarecer as principais mudanças trazidas pela nova norma, que estabelece critérios para a classificação dos resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.

O evento busca descomplicar a aplicação prática da ABNT NBR 10.004:2024, apresentando exemplos reais de classificação e orientações que auxiliam empresas e profissionais a garantir segurança, conformidade legal e responsabilidade ambiental, evitando riscos e penalidades.

Wagner de Miranda Pedroso destaca que o tema é importante, especialmente para profissionais e empreendimentos de diferentes setores, como indústrias, serviços, saneamento, hospitais e clínicas, que lidam diariamente com a gestão de resíduos e precisam se adequar às exigências das normas técnicas e legislações ambientais.

“O objetivo é facilitar a compreensão da nova sistemática de classificação e promover uma gestão mais segura, responsável e inclusiva dos resíduos, em um formato acessível e com espaço aberto para dúvidas”, destaca o especialista.

Serviço

Webinar: Classificação de Resíduos conforme a nova ABNT NBR 10.004:2024
Data: 17 de outubro
Horário: 14h
Palestrante: Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP

Gratuito e aberto ao público
Transmissão: Canal da ABES-SP no YouTube



Website: https://www.abes-sp.org.br/

