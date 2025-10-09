ABES-SP promoverá webinar gratuito sobre nova norma de resíduos

O evento busca descomplicar a aplicação prática da ABNT NBR 10.004:2024, apresentando exemplos reais de classificação e orientações que auxiliam empresas e profissionais a garantir segurança, conformidade legal e responsabilidade ambiental, evitando riscos e penalidades.

Wagner de Miranda Pedroso destaca que o tema é importante, especialmente para profissionais e empreendimentos de diferentes setores, como indústrias, serviços, saneamento, hospitais e clínicas, que lidam diariamente com a gestão de resíduos e precisam se adequar às exigências das normas técnicas e legislações ambientais.

“O objetivo é facilitar a compreensão da nova sistemática de classificação e promover uma gestão mais segura, responsável e inclusiva dos resíduos, em um formato acessível e com espaço aberto para dúvidas”, destaca o especialista.