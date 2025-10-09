Congresso em SP terá debate sobre engajamento no saneamento

A mesa-redonda “Engajamento e informação para atingir resultados duradouros: como os aspectos sociais devem ser trabalhados no Saneamento Rural” é um dos destaques da programação do 36º Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente)/Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). O evento ocorrerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

“Nesta edição, o evento promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN) terá como tema central: ‘Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável’”.

A coordenadora da mesa-redonda, que ocorrerá no dia 21 de outubro (terça-feira), das 14h às 15h30, na Sala Cantareira 3, é Eliana Kitahara, articuladora do G9 Saneamento Rural. Ela salienta que as mudanças climáticas impactam de forma desproporcional as populações vulneráveis - indígenas, quilombolas e rurais - devido à limitada capacidade dessas comunidades de adaptação e preparação para desastres socioambientais: “Essas comunidades, que dependem da agricultura de subsistência e dos recursos hídricos, enfrentam escassez de água e queda na produtividade agrícola. Muitas vivem em áreas de risco de enchentes e deslizamentos, o que aumenta a ameaça de acidentes fatais. Ondas de calor intensificam doenças respiratórias e cardíacas, enquanto os resíduos sólidos favorecem a proliferação de vetores e doenças como dengue, zika e chikungunya”, esclarece Eliana.

Para a especialista, o tema “Engajamento e informação para atingir resultados duradouros: como os aspectos sociais devem ser trabalhados no saneamento rural” é inovador e apresenta pilares fundamentais para um futuro resiliente e sustentável. O tópico está dentro do Eixo de Justiça Climática da Agenda 2030 da ONU, que vincula direitos humanos ao desenvolvimento de pessoas mais vulneráveis, buscando soluções que priorizem essas comunidades e reduzam desigualdades sociais e econômicas.

Participarão do debate: Wilson Tadeu Lopes da Silva, pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); Camila Luz de Lucena, superintendente de Operação na Superintendência Vale do Ribeira (Registro) da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo); e Francisca Adalgisa da Silva, socióloga, membro do G9 Saneamento Rural. A moderação ficará a cargo de Marcello Xavier Veiga, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Sabesp.

“Investir em saneamento não é só universalizar, mas também inovar ao envolver os moradores desde o planejamento até a implementação de tecnologias adaptadas às realidades locais. Essa metodologia promove o senso de pertencimento e aumenta a disposição para cuidar e manter as infraestruturas construídas", destaca Eliana Kitahara.

Serviço:

Dia: 21 de outubro (terça-feira)

Horário: 14h às 15h30

Local: Sala Cantareira 3 – Expo Center Norte, São Paulo/SP

Mais informações e inscrições: fenasan.com.br