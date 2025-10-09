Congresso em SP terá debate sobre engajamento no saneamento
A mesa-redonda “Engajamento e informação para resultados duradouros no Saneamento Rural” será realizada em 21 de outubro durante o 36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025. Tema faz parte do Eixo de Justiça Climática da Agenda 2030 da ONU, que vincula direitos humanos ao desenvolvimento de pessoas mais vulneráveis, buscando soluções que priorizem essas comunidades e reduzam as desigualdades sociais e econômicas
compartilheSIGA
A mesa-redonda “Engajamento e informação para atingir resultados duradouros: como os aspectos sociais devem ser trabalhados no Saneamento Rural” é um dos destaques da programação do 36º Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente)/Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). O evento ocorrerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.
“Nesta edição, o evento promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN) terá como tema central: ‘Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável’”.
A coordenadora da mesa-redonda, que ocorrerá no dia 21 de outubro (terça-feira), das 14h às 15h30, na Sala Cantareira 3, é Eliana Kitahara, articuladora do G9 Saneamento Rural. Ela salienta que as mudanças climáticas impactam de forma desproporcional as populações vulneráveis - indígenas, quilombolas e rurais - devido à limitada capacidade dessas comunidades de adaptação e preparação para desastres socioambientais: “Essas comunidades, que dependem da agricultura de subsistência e dos recursos hídricos, enfrentam escassez de água e queda na produtividade agrícola. Muitas vivem em áreas de risco de enchentes e deslizamentos, o que aumenta a ameaça de acidentes fatais. Ondas de calor intensificam doenças respiratórias e cardíacas, enquanto os resíduos sólidos favorecem a proliferação de vetores e doenças como dengue, zika e chikungunya”, esclarece Eliana.
Para a especialista, o tema “Engajamento e informação para atingir resultados duradouros: como os aspectos sociais devem ser trabalhados no saneamento rural” é inovador e apresenta pilares fundamentais para um futuro resiliente e sustentável. O tópico está dentro do Eixo de Justiça Climática da Agenda 2030 da ONU, que vincula direitos humanos ao desenvolvimento de pessoas mais vulneráveis, buscando soluções que priorizem essas comunidades e reduzam desigualdades sociais e econômicas.
Participarão do debate: Wilson Tadeu Lopes da Silva, pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); Camila Luz de Lucena, superintendente de Operação na Superintendência Vale do Ribeira (Registro) da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo); e Francisca Adalgisa da Silva, socióloga, membro do G9 Saneamento Rural. A moderação ficará a cargo de Marcello Xavier Veiga, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Sabesp.
“Investir em saneamento não é só universalizar, mas também inovar ao envolver os moradores desde o planejamento até a implementação de tecnologias adaptadas às realidades locais. Essa metodologia promove o senso de pertencimento e aumenta a disposição para cuidar e manter as infraestruturas construídas", destaca Eliana Kitahara.
Serviço:
Dia: 21 de outubro (terça-feira)
Horário: 14h às 15h30
Local: Sala Cantareira 3 – Expo Center Norte, São Paulo/SP
Mais informações e inscrições: fenasan.com.br
Website: https://www.aesabesp.org.br/