Líderes debatem duplicata escritural em reunião da Pagos

Em meio à crescente digitalização do mercado B2B brasileiro, a reunião da Associação Pagos de empresas e profissionais de meios de pagamento, realizada em 24 de setembro, na capital paulista, reuniu os principais líderes e especialistas do setor para debater os rumos da infraestrutura financeira nacional. O encontro destacou o papel da duplicata escritural eletrônica como instrumento estratégico para modernizar pagamentos entre empresas, ampliar a segurança jurídica e abrir novas oportunidades para o mercado de cartões corporativos.

Com um volume estimado entre R$10 e R$11 trilhões anuais, o mercado B2B ainda é pouco explorado por empresas que operam com cartões para pessoa jurídica. A evolução regulatória do mercado de duplicatas eletrônicas tem sido fundamental para consolidar um ambiente mais seguro e eficiente nas transações B2B. Em maio de 2020, o Banco Central anunciou as normas que estabelecem as condições para a emissão e negociação da duplicata escritural em sua forma eletrônica, viabilizando operações de desconto e crédito garantidas por esses títulos. As diretrizes foram formalizadas por meio da Resolução nº 4.815 e da Circular nº 4.016, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo próprio Banco Central, estruturando a base jurídica para a interoperabilidade entre registradoras e a confiabilidade dos registros digitais.

“A duplicata se insere nesse contexto para, com segurança e unicidade, permitir uma relação de consumo confiável entre empresas", afirmou Fernando Fontes, CEO da CERC, durante a reunião da Pagos. Fontes também alertou para os riscos do modelo tradicional: “Em duplicata, aquela operação podia ser carregada na cobrança do banco A, do banco B, do banco C e ser descontada três vezes”.

A discussão evidenciou o impacto positivo da duplicata escritural eletrônica para empresas de cartões corporativos, que passam a ter acesso a um instrumento digital auditável, com maior rastreabilidade e menor risco de inadimplência. “A integração com plataformas de gestão financeira e ERPs permite a automação de processos, antecipação de recebíveis e conciliação bancária com mais eficiência”, afirmou Vladimir Santos, CEO da ACI Worldwide.

Vanessa Fialdini, sócia da Fialdini Advocacia e diretora do Comitê Regulatório, destacou o papel das fintechs e das instituições de pagamento na construção de soluções inovadoras e também reforçou a maturidade crescente do mercado: “O que a gente vê hoje é um mercado B2B que está amadurecendo, com novos produtos e marketplaces já participando do ecossistema”.

Fernando Fontes, CEO da CERC, compartilhou a trajetória da registradora, que pivotou sua atuação para atender o mercado de recebíveis de cartão após determinação do Banco Central: “Estamos liderando o mercado de B2B Payment, tirando bancos. São mais de R$10 trilhões por ano processados por nós”, ressalta, explicando que essa atuação evidencia a importância e a escala das operações realizadas pela CERC nesse segmento. Fontes também destacou a parceria estratégica com a Nexxera, que inclui uma ferramenta de score baseada em inteligência artificial e um sistema de conciliação de duplicatas e notas fiscais, com o objetivo de alcançar a “última milha” do mercado.

“Precisamos levar o crédito para a cadeia produtiva, temos que entender quem tem a receber, quem tem a pagar e como pode pagar, como pode receber. E, principalmente, que o grande problema de crédito não é a necessidade só de antecipar ou descontar, é a necessidade de ajustar fluxo e caixa em cadeias produtivas”, reiterou Édson Silva, Presidente da Nexxera, cuja trajetória junto à empresa já soma aproximadamente três décadas na área de pagamentos, em meio ao reconhecimento por sua contribuição e liderança no mercado de B2B Payments.

A reunião da Pagos consolidou a percepção de que o avanço regulatório e tecnológico está criando um novo ambiente de negócios, em que empresas de cartões corporativos podem expandir sua atuação para além do varejo, participando de operações complexas entre pessoas jurídicas com mais segurança, liquidez e competitividade.