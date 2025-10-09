Hilê leva tradição familiar ao mercado global

Mais brasileiros estão tomando chá: entre 2013 e 2020, o consumo cresceu 25% no país, segundo dados da Euromonitor International repercutidos pelo jornal O Globo. A bebida também tem uma importância econômica ao gerar empregos e ser parte da produção de diferentes empresas no Brasil. Uma delas é a Hilê Indústria de Alimentos, cuja sede em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina (SC), produz quase meio milhão de sachês por dia.

Filho de agricultores do interior do Paraná, Sandro Botta, fundador e CEO da empresa, cresceu em contato direto com a terra. Foi desse cenário que surgiu o impulso para fundar a Hilê, iniciando sua jornada justamente com aquilo que fazia parte do cotidiano da família: o chá.

“Os primeiros blends [misturas, combinações] foram desenvolvidos de forma quase artesanal, mas já com a visão clara de unir tradição e qualidade. Rapidamente conquistamos espaço no mercado, transformando o chá no verdadeiro símbolo de origem e identidade da empresa”, explica Botta, acrescentando que a empresa foi fundada há 27 anos.

Além do chá, o portfólio de suplementos alimentares e produtos naturais da Hilê também abrange cápsulas, farinha, vitaminas, grãos, proteínas, colágenos, gomas, entre outros. “Hoje, fazemos a produção terceirizada de suplementos e nutracêuticos para mais de 350 marcas no Brasil e no exterior. Ainda assim, o chá permanece como um dos pilares centrais da Hilê — não apenas como produto, mas como legado familiar e cultural”, diz o CEO.

Botta detalha que o processo começa com o trabalho da equipe de pesquisa e desenvolvimento, que avalia tendências de consumo, propriedades funcionais das ervas e combinações de aromas e sabores. A partir disso, são realizados estudos de formulação, testes sensoriais e análises de estabilidade, buscando garantir que cada chá preserve qualidade, eficácia e sabor até o fim da validade.

“A Hilê segue rigorosamente as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e boas práticas de fabricação, utilizando matérias-primas de alta pureza, rastreáveis desde a origem”, diz Botta.

Capacitação para evoluir

“Na Hilê, nosso foco é que a tecnologia e as pessoas caminhem juntas: investimos em máquinas de ponta, mas também em treinamento constante da equipe. Além de blends tradicionais, criamos formulações personalizadas para as mais de 350 marcas parceiras, oferecendo soluções que vão de chás funcionais e relaxantes até linhas premium e clean label”, acrescenta o executivo.

Atualmente, a empresa possui uma estrutura de 10 mil metros quadrados (m²) com barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos da fábrica. Lá, são feitos também a segregação de matérias-primas alergênicas e o monitoramento contínuo de temperatura, umidade e ambiente.

Cenário global e próximos passos

Em 2024, o mercado global de chás foi avaliado em US$ 17,4 bilhões (R$ 92,9 bilhões, na cotação atual) pela consultoria de negócios Grand View Research, com a Ásia tendo a maior força no segmento. “Já no Brasil, o mercado está cada vez mais exigente e atento à experiência sensorial que o produto proporciona. Por isso, nossos próximos passos estão voltados a fortalecer ainda mais a conexão entre qualidade e inovação”, diz Alex Botta, diretor comercial da Hilê.

“Estamos acompanhando a tendência do consumo de chás em formatos que valorizam o contato direto com as ervas, como os blends a granel para infusão, sempre com matérias-primas frescas e de origem natural. Um reflexo desse compromisso é que hotéis e redes de hospitalidade já escolheram os chás da nossa marca própria, CháMais, para oferecer aos hóspedes”, finaliza Botta.

