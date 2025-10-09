Marketing com propósito ganha força nas relações entre empresas

A comunicação corporativa tem passado por transformações profundas nos últimos anos, impulsionadas por mudanças sociais, ambientais e culturais que afetam diretamente o comportamento dos decisores empresariais. Cada vez mais, empresas deixam de ser avaliadas apenas por seus produtos ou serviços e passam a ser julgadas também por seus valores, compromissos e impacto na sociedade. Em meio a esse novo cenário, o marketing com propósito ganha protagonismo como uma ferramenta não apenas de posicionamento, mas de construção de confiança, relevância e diferenciação.

As empresas que integram princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) às suas narrativas têm maior probabilidade de formar conexões genuínas com parceiros e clientes, ampliando sua reputação e influência no mercado. No Brasil, 77% dos consumidores priorizam empresas socialmente responsáveis, demonstrando que essa tendência se expande para além das relações B2C.

No segmento B2B, essa transformação é ainda mais significativa. A pesquisa da Fleishman Hillard mostrou que as considerações ESG estão no topo da lista de motivos para as empresas buscarem um novo parceiro B2B. Essa preferência não está relacionada apenas a marketing emocional ou causas pontuais, mas sim à coerência entre discurso e prática. Segundo a Martech Digital, clientes B2B que percebem seus fornecedores como sustentáveis têm 2,7 vezes mais probabilidade de manter compromissos de longo prazo, 1,7 vezes mais propensão para pagar um preço premium e 2,3 vezes mais inclinação para comprar mesmo em situações de inconveniência.

O mercado tem observado um movimento no qual marcas com posicionamento claro e ações consistentes passam a atrair mais oportunidades, talentos e parcerias. Segundo a Deloitte, as empresas com maior índice de diversidade étnica e cultural têm 33% mais chances de ter um desempenho financeiro superior em relação aos seus concorrentes. Em vez de vender apenas soluções técnicas, essas empresas promovem experiências e relacionamentos baseados em confiança e propósito.

A Go Biz, agência de marketing digital voltada ao segmento B2B, tem incentivado seus clientes a trazerem à tona suas histórias de impacto, práticas inclusivas e compromissos sustentáveis como parte da estratégia de conteúdo. A proposta é ampliar a visibilidade dessas ações com responsabilidade e autenticidade, utilizando a comunicação como ponte entre o que a empresa acredita e aquilo que ela entrega ao mercado. Segundo a equipe da Go Biz, o marketing com propósito é mais do que uma tendência - é uma forma de alinhar a comunicação à cultura organizacional, ao mesmo tempo em que gera valor real para a audiência.

Na prática, essa abordagem pode ser incorporada a diferentes canais e formatos. Segundo a Mundo do Marketing, as marcas que abraçam o marketing cultural e abordam questões sociais relevantes criam campanhas únicas, junto a grupos sub-representados e refletindo a diversidade cultural para estabelecer conexões genuínas com seus usuários. Segundo Diego Fernandes, sócio-diretor da Agência GO Biz, "no LinkedIn, conteúdos que abordam diversidade no ambiente de trabalho, práticas ambientais e cultura de governança têm gerado alto engajamento entre executivos e lideranças. No blog, é possível explorar cases e reflexões sobre como os valores da empresa se refletem em suas entregas. Em newsletters e campanhas, o propósito se torna elemento de reforço da identidade".

A adoção do ESG como narrativa de marca também contribui para a atração de talentos e para a consolidação de uma cultura mais forte internamente. Empresas que comunicam com clareza seus compromissos atraem profissionais alinhados a esses valores, aumentando a retenção e o engajamento da equipe. Além disso, contribuem para a formação de um ecossistema de fornecedores, parceiros e clientes mais consciente e alinhado. No contexto B2B, essa coesão cultural tem impacto direto na longevidade das relações comerciais.

Em 2024, a Deloitte conduziu uma pesquisa que identificou um aumento de confiança entre líderes para avaliar o perfil ESG de empresas-alvo, com 91% dos respondentes expressando um nível muito alto ou alto de confiança. Além disso, 72% das organizações afirmaram que já decidiram não prosseguir com uma aquisição devido a preocupações sobre o desempenho ESG da empresa-alvo.

De acordo com Yan Gomes, sócio-diretor da Agência Go Biz, "Por fim, o marketing com propósito oferece à marca a oportunidade de liderar movimentos, gerar debates e se posicionar como agente de transformação em sua área de atuação". Em um cenário onde 62% dos consumidores americanos tendem a comprar marcas que refletem seus valores pessoais, o que diferencia uma empresa é sua visão de mundo, sua postura ética e sua capacidade de gerar impacto além do lucro. A Go Biz atua justamente nesse cruzamento entre clareza de comunicação, estratégia de conteúdo e responsabilidade de marca, ajudando empresas a crescerem com autenticidade, consistência e propósito.