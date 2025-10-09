Reflexão sobre natureza guia instalação em mostra

A mostra Despertar, organizada pela loja da marca de camas e colchões REVEEV, apresenta espaço o Aeris, ambiente desenvolvido pelo estúdio de arquitetura we.arch. A instalação busca traduzir a relação entre os elementos água e ar por meio de recursos visuais, funcionais e simbólicos, articulando design, memória e reaproveitamento de materiais.

O projeto parte da ideia de representar a água como origem e repouso, com uma cama em tons de azul que ocupa posição central no espaço. O ar, associado ao movimento e ao caráter invisível, é trabalhado em uma escultura suspensa que se integra ao ambiente. “A ideia foi criar um espaço que sugere a passagem do tangível ao intangível”, afirma Stéphanie Lucchese Borsatto, arquiteta da we.arch responsável pelo projeto.

Além da interpretação de elementos naturais, o Aeris coloca em pauta o uso de materiais reaproveitados e a valorização do design brasileiro. O ambiente reúne peças como a cama e o banco Serrat, assinados pelo designer Bruno Faucz, e a escultura aérea do artista plástico Jean Tomedi.

Outro componente é a instalação de parede formada por 56 globos de vidro de luminárias do modelo conhecido como “bico de jaca”, fabricadas entre as décadas de 1970 e 1980 e hoje em desuso. Ressignificados em conjunto com uma penteadeira concebida pelo próprio escritório, esses elementos resgatam referências de uso cotidiano, ao mesmo tempo, em que assumem nova função estética e simbólica.

De acordo com Maria Fernanda Wiethorn Aliano, fundadora e CEO da we.arch, a proposta é criar um espaço de observação a partir de objetos e materiais já existentes. “Cada detalhe foi pensado para estimular a percepção de quem vivencia o espaço”, afirma.

O conceito do Aeris se estrutura na interação entre água e ar, explorando como esses elementos podem ser percebidos em um ambiente construído. O projeto utiliza volumes, texturas e uma paleta de cores definida para propor uma experiência de pausa, contemplação e reflexão sobre a relação entre natureza e arquitetura.

A mostra Despertar segue a linha de apresentar propostas de escritórios de arquitetura que exploram a criação de ambientes autorais e experimentais. No caso do Aeris, o foco está na combinação entre linguagem arquitetônica, referências da natureza e o debate sobre o reaproveitamento de materiais, em uma perspectiva que conecta passado e presente.