VIII Congresso Internacional de Felicidade será em novembro

Curitiba recebe o VIII Congresso Internacional de Felicidade, um dos maiores eventos do gênero na América Latina, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025. A programação conta com convidados internacionais e brasileiros das áreas de ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Pela segunda vez, o psicólogo e ex-professor de Harvard Tal Ben-Shahar participa do evento. Ele é reconhecido como um dos principais especialistas em psicologia positiva no mundo. Doutor em Psicologia e Filosofia por Harvard, onde lecionou por mais de duas décadas, Ben-Shahar acredita que o grande inimigo da felicidade contemporânea é o estresse crônico e a negligência com o descanso. Em sua palestra, Psicologia Positiva e a Ciência da Felicidade, ele discute como práticas cotidianas de recuperação, que vão além do simples sono, podem ser mais eficazes do que combater o estresse em si.

Também integra a programação o psicólogo Rossandro Klinjey, que apresenta a palestra Felizes os que perdoam: uma jornada de cura e paz interior. Klinjey é professor visitante da UNICAMP e da PUC-RS, consultor da Rede Globo em temas ligados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio CBN. É autor de sete livros — entre eles: As quatro estações da alma, em parceria com Mário Sérgio Cortella, e Vamos conversar sobre a felicidade?, escrito com as professoras Lúcia Helena Galvão e Vanessa Rodrigues. Fundador da plataforma Educa, voltada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, Klinjey tem percorrido o Brasil e o mundo em eventos corporativos, educacionais e institucionais, com a proposta de promover reflexões sobre relações interpessoais, autoconhecimento e saúde emocional.

A Monja Coen, fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, apresenta a palestra Contentamento na existência, em que propõe reflexões sobre equilíbrio emocional, liderança consciente e autoconhecimento. Com mais de 40 anos de vida monástica, a Monja traduz os ensinamentos do Zen em práticas que já impactaram mais de 100 mil pessoas.

O historiador Leandro Karnal também faz parte da programação. Com atuação como educador, escritor e palestrante, ele é reconhecido por suas reflexões sobre ética, comportamento e propósito de vida. Suas análises, difundidas em livros, palestras e redes sociais, alcançam milhões de pessoas e buscam estimular debates sobre temas contemporâneos.

Também participam do congresso o maestro João Carlos Martins, a cantora Dandara Manoela, a diretora de redação da revista Claudia, Helena Galante, o ator Murilo Rosa e o marqueteiro João Branco.

Idealizado pelo professor Gustavo Arns, mestre em Estudos da Felicidade pela Centenary University, o evento combina palestras, vivências, apresentações artísticas, práticas meditativas e feira do bem-estar. “O congresso busca oferecer um espaço de reflexão sobre o conceito de felicidade a partir de múltiplas perspectivas”, afirma Arns.

A programação do VIII Congresso Internacional de Felicidade inclui mais de 25 palestrantes, além de vivências focadas no autodesenvolvimento pessoal e profissional. O evento tem tradução para as palestras internacionais, intérprete de Libras e audiodescrição. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site.

Há felicidade no trabalho?

O universo corporativo também está na pauta do Congresso. Serão apresentados cases que buscam comprovar como a saúde e a felicidade dos colaboradores contribuem diretamente para o crescimento do negócio. Entre eles, a gerente de pessoas e cultura do Sicredi Karina Martines, que lidera a implementação do projeto de Felicidade Interna Cooperativa (FIC), irá contar sobre essa experiência com o foco na felicidade no trabalho.

Festival da Felicidade

Paralelamente ao VIII Congresso Internacional de Felicidade ocorre o Festival da Felicidade, um evento artístico e cultural gratuito que reúne a arte em suas diversas formas: música, teatro, dança, yoga, democratizando o acesso à cultura e oferecendo atividades para toda a família.

O festival reunirá diversas atrações no parque, com arte, meditação, práticas de bem-estar, yoga, além de uma feira gastronômica e a VIII Feira do Bem-estar, com livros, produtos e serviços. Na feira serão lançados livros com presença e autógrafos dos autores.

O Festival de Felicidade também acontece nas escolas ao longo de todo o ano. Em 2025, já passou por cerca de 40 escolas públicas de Curitiba, proporcionando momentos de arte, cultura e práticas de bem-estar a milhares de alunos e educadores.

O festival será junto ao Centro de Eventos Positivo e em diferentes áreas do Parque Barigui, um dos maiores espaços de contato com a natureza de Curitiba.

Serviço

VIII Congresso Internacional de Felicidade

Datas: dias 8 e 9 de novembro de 2025

Local: Centro de Eventos Positivo - Parque Barigui (Al. Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio, Curitiba - PR)

Mais informações e inscrições: www.congressodefelicidade.com.br

Instagram: @congressodefelicidade

Patrocínio: Pós PUCPR Digital, Colégio Positivo e HSA Happiness Studies Academy

Apoio: 3 Corações, Lunelli, Ânima Educação, Komatsu Forest, Ibema, Helisul e Metalus Indústria Mecânica.

Apoio institucional: Prefeitura de Curitiba, através do Instituto Municipal de Turismo (IMT); e Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETU).

Sobre o Congresso Internacional de Felicidade

O Congresso Internacional de Felicidade reúne palestrantes do Brasil e do mundo para abordar o tema da felicidade a partir da ciência, arte, filosofia e espiritualidade. O evento propõe um mergulho profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal e profissional. Um momento de reflexão acerca do que é a Felicidade e como ser mais feliz a partir de múltiplos olhares com uma visão integral do ser humano. Mais informações no site: https://www.congressodefelicidade.com.br/