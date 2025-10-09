Italac estreia no vôlei com patrocínio ao Praia Clube

A Italac, marca de lácteos mais comprada do Brasil, segundo a Kantar divisão Worldpanel, anuncia oficialmente o patrocínio aos times de vôlei feminino e masculino do Praia Clube de Uberlândia. A iniciativa marca a entrada da empresa no universo do vôlei e reforça sua plataforma de apoio ao esporte, que já inclui a escolinha de futebol do Goiás Esporte Clube.



A parceria busca valorizar a forte ligação da Italac com Minas Gerais, estado onde mantém uma de suas fábricas na cidade de Três Corações. A região do Triângulo Mineiro, onde está localizado o Praia Clube, é estratégica para a captação de leite da empresa, reforçando ainda mais a conexão entre a marca e o estado.



O apoio também está alinhado à divulgação da linha de bebidas proteicas ProPlay 15g, que dialoga diretamente com consumidores atentos à saúde, performance e bem-estar.



O time masculino do Praia Clube/Uberlândia (vôlei masculino) e o time de vôlei feminino Dentil/Praia Clube foram apresentados em setembro, em Uberlândia. Ao longo da temporada 2025/26, a parceria prevê ativações conjuntas em jogos.



“Patrocinar o Praia Clube é um marco para a Italac. É a nossa estreia no vôlei, e fazê-la em Uberlândia, uma cidade com tanta conexão com a nossa história, torna esse momento ainda mais especial. Queremos apoiar atletas de alto desempenho e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços da marca com consumidores que buscam saúde e bem-estar no dia a dia”, comemora Alexandre Teixeira, diretor de marketing da Italac.



“É com grande entusiasmo que recebemos a Italac como nossa parceira nessa temporada. Tenho certeza de que esta será uma parceria vitoriosa, construída sobre os pilares da excelência e do compromisso com o esporte”, afirma o diretor de marketing do Praia Clube, Marco Aurélio Biasi.