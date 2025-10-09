Crédito em 2025: garantias alternativas ganham força

Com a Selic mantida em 15% ao ano, o crédito segue mais caro e seletivo no Brasil. O cenário de juros elevados e maior seletividade bancária tem estimulado o surgimento de novas soluções de crédito no país. Entre elas está o empréstimo com celular em garantia, modalidade que vem sendo impulsionada por fintechs e startups financeiras como alternativa para ampliar o acesso ao crédito e reduzir custos operacionais

Segundo a Pesquisa de Tecnologia Bancária 2024, divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o avanço da digitalização e das fintechs tem impulsionado o desenvolvimento de novas modalidades de crédito, inclusive com garantias alternativas, como forma de ampliar o acesso e reduzir riscos nas operações, a expansão reflete a busca por alternativas com custos mais previsíveis. Em abril de 2025, 77,6% das famílias brasileiras estavam endividadas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio.

Nesse cenário, o uso de plataformas digitais se intensificou. Ferramentas como o simulador de empréstimo permitem comparar taxas e prazos antes da contratação. O aplicativo Carteira de Trabalho Digital ultrapassou 15 milhões de simulações de crédito até março de 2025, segundo dados do Governo Federal.

“O consumidor passou a ter mais autonomia para avaliar diferentes cenários antes de contratar um empréstimo. Isso reduz o risco de endividamento e melhora a qualidade da decisão financeira”, comenta Arthur Bonzi, COO da Juros Baixos.

Apesar do avanço das linhas com garantias, o empréstimo pessoal segue como uma das modalidades mais contratadas no país. Segundo o Banco Central, a taxa média de juros para famílias atingiu 43,7% ao ano em fevereiro de 2025, alta de 1,5 ponto percentual em relação ao mês anterior.

