Empresas abrem vagas de emprego, estágio e trainee pelo país

O mercado de trabalho brasileiro vive um momento favorável. Em 2025, a taxa de desemprego atingiu o menor índice desde 2012, segundo a PNAD Contínua/IBGE. Até julho, o Brasil já havia acumulado mais de 1,34 milhão de novos empregos com carteira assinada, conforme dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Nesse cenário, diversas empresas ampliam a oferta de vagas, programas de estágio e trainee em diferentes regiões, impulsionando a mão de obra local e descentralizando as oportunidades.

Entre as companhias com novas seleções estão o Grupo Zelo, a Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo, a Alvarez & Marsal, consultoria global em gestão empresarial, a EuroChem, produtora de fertilizantes, além de Grupo Iter, Grupo Cataratas, Porto Sudeste e Grupo Salta Educação.

Para Cristina Franco, diretora de RH do Grupo Zelo, ingressar em uma empresa é apenas o início da trajetória profissional. Manter-se no mercado e crescer exige mais que o básico. Ela destaca pontos fundamentais:

1. Despertar o interesse do RH



O currículo é o principal cartão de visitas. Mantê-lo atualizado, objetivo e bem estruturado é essencial. Um perfil ativo no LinkedIn também se tornou indispensável, já que a rede é amplamente usada por recrutadores.

2. Ir além da competência técnica



Experiência e conhecimento técnico são fundamentais, mas não bastam. Habilidades comportamentais como comunicação, trabalho em equipe, resiliência, criatividade e inteligência emocional estão entre as mais valorizadas, segundo o Fórum Econômico Mundial.

3. Ser curioso e aprender sempre



O avanço tecnológico exige aprendizado contínuo. Informação só se transforma em conhecimento quando aplicada de forma estratégica para desenvolver novas competências.

4. Alinhar expectativas



Ao iniciar em um novo emprego, compreenda o negócio, o mercado e as demandas internas. Esse alinhamento reduz ansiedade, traz segurança e ajuda a manter o foco nos resultados.

5. Ter visão de longo prazo



Empresas valorizam profissionais comprometidos, dispostos a assumir responsabilidades e construir carreiras sólidas.

Vagas abertas



Grupo Zelo



Com mais de 240 vagas em diferentes funções, incluindo PcD, oferece oportunidades para vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outras. Contratações CLT com benefícios como vale-transporte, plano de saúde, odontológico e seguro de vida. As vagas concentram-se em MG, SP, ES, PE, BA e DF. Candidaturas: https://grupozelo.pandape.infojobs.com.br/.



Solar Coca-Cola



Presente em 70% do território nacional, abriu mais de 500 vagas temporárias para o Plano Verão, programa que reforça operações até dezembro. Há oportunidades em 16 estados para auxiliar de entrega, expedição, motorista, operador de empilhadeira, promotor de vendas, entre outras. Inscrições: https://solarcocacola.gupy.io/.



Alvarez & Marsal



Disponibiliza 90 vagas de estágio para estudantes com graduação prevista entre dez/2026 e dez/2027 em cursos como Engenharia, Administração, Contabilidade, Economia, Matemática, Física e Computação. Há posições no RJ, SP, BH e Porto Alegre. O programa oferece bolsa competitiva, workshops, mentorias e insígnias de reconhecimento. Inscrições pelo formulário oficial.



EuroChem



Com mais de 100 vagas em manutenção no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (MG), busca mecânicos, soldadores, eletricistas, instrumentistas, entre outros. Exige Ensino Médio completo e experiência em indústria; cursos técnicos são diferenciais. Currículos: recrutamento.salitre@eurochemsam.com ou no link.



Grupo Cataratas



Lança em 22 de setembro o programa de trainee 2026, Só Feras: Identidades Brasileiras. O processo será às cegas, garantindo equidade. São 4 vagas: duas em Operações em Turismo (formados em Turismo, Engenharia, Administração e afins) e duas na Área Técnica em Biologia (Biologia, Ciências Ambientais, Veterinária, Oceanografia). Podem participar graduados entre dez/2023 e dez/2025. Inscrições até 15 de novembro via Empregare.



Porto Sudeste



Terminal portuário privado em Itaguaí (RJ) abriu duas vagas: Analista de Produtos Internos (remota e exclusiva para PcD) e Analista de Assuntos Corporativos Júnior. Candidaturas: link.

Grupo Salta Educação



Abriu o Programa Trainee Pedagógico 2026, com vagas em nove estados para recém-formados em licenciatura ou pedagogia. O programa tem duração de dois anos, com treinamentos, projetos de impacto e mentoria para formar referências pedagógicas. Inscrições até 12 de outubro: www.traineesalta.com.