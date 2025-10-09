Amanrasa amplia ações sustentáveis em Búzios e realiza mutirão de limpeza

As praias de Manguinhos e Rasa, em Búzios (RJ), seguem recebendo uma série de ações sustentáveis coordenadas pela Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa). Além de acompanhar de perto as obras de saneamento executadas pela Prefeitura e pela concessionária responsável pelo abastecimento e tratamento de esgoto — que já vêm melhorando a balneabilidade das duas praias — a entidade acaba de instalar 10 placas informativas ao longo das orlas, orientando sobre o que é permitido e o que é proibido nas áreas costeiras, com base na legislação ambiental municipal e federal.

A Amanrasa também instalou 14 novas lixeiras distribuídas pelas praias e, em parceria com o associado Porto da Barra, implantou uma “baleia coletora” — um coletor de recicláveis plásticos em formato de baleia, que une arte, educação ambiental e incentivo à coleta seletiva. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar moradores e visitantes sobre o impacto do descarte correto dos resíduos.Essas medidas integram um conjunto de ações permanentes de preservação, que incluem ainda o monitoramento 24 horas da orla, em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Marítima Ambiental, e a limpeza semanal das praias, realizada pela Prefeitura de Búzios a pedido da Amanrasa.

Como parte dessas iniciativas, no dia 13 de outubro, segunda-feira, a partir das 8h, a Praia Rasa será palco de um grande mutirão de limpeza, reunindo crianças da rede pública municipal, voluntários e parceiros locais. A concentração será em frente à sede Praia Aretê (Belli Belli Praia).

Com uma identidade visual leve e colorida, o evento une educação ambiental e engajamento comunitário, mostrando que pequenas atitudes geram grandes transformações. A ação é promovida pela Amanrasa, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias de Serviços Públicos e Sustentabilidade, além do Hotel Aretê, Hotel Villa Rasa e Belli Belli Praia.

Os organizadores convidam moradores e visitantes a participarem levando suas garrafinhas de água e usando roupas leves. “Cada gesto conta — e juntos fazemos a diferença”, reforça a campanha.