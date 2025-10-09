Franquia em Manaus chega ao ponto de equilíbrio em 2 meses

Uma unidade de farmácia de manipulação instalada em Manaus alcançou o ponto de equilíbrio no segundo mês de operação. Uma espécie de termômetro, o ponto de equilíbrio mostra exatamente quando a empresa deixa de operar no vermelho para começar a lucrar. O conceito é simples: ele é alcançado quando as receitas igualam os custos operacionais, segundo o consultor Stefanos Alexakis, especialista em inteligência de mercado.

O resultado chama a atenção em um setor que, apesar de competitivo, apresenta crescimento contínuo em todo o país. O desempenho inicial da unidade ocorre em um contexto de expansão do mercado magistral no Brasil. Dados da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) indicam aumento do faturamento do setor nos últimos anos, além da expectativa de abertura de novas farmácias até 2025.

Segundo a associação, o segmento de farmácias de manipulação teve aumento de faturamento de 17,1% entre 2019 e 2023, atingindo R$ 11,3 bilhões — índice superior ao crescimento do PIB brasileiro. Apenas em 2023, o mercado brasileiro de farmácias de manipulação movimentou cerca de US$ 670 milhões. Em 2020, o faturamento anual já era estimado em R$ 6,96 bilhões. Atualmente, o Brasil lidera o setor na América Latina, com cerca de 8.700 farmácias em 2023, número que deve chegar a 9.900 até 2025.

A Anfarmag registrou ainda um aumento da presença feminina no setor magistral. Segundo dados do Panorama Setorial da Anfarmag 2024, o setor magistral registrou um crescimento de 9,7% nos últimos cinco anos. O levantamento também revela que 68% dos sócios fundadores das farmácias de manipulação são do gênero feminino, reforçando a forte presença e liderança das mulheres no segmento.

Experiência em Manaus

Esse avanço reflete tanto o aumento da demanda por medicamentos personalizados quanto a consolidação do modelo de franquias como alternativa de expansão e padronização de gestão. Para Stefanos Alexakis, que também é diretor de operações da rede responsável pela unidade, a performance foi resultado de estratégias voltadas à adaptação local e à execução das diretrizes da franqueadora.

Camila D’Oliveira Alê, franqueada em Manaus, avalia que o processo de instalação e os primeiros meses de operação demonstram a relevância do segmento. “Estamos apenas no início e já conseguimos perceber a força da Biomagistral em atender às necessidades da população”, afirma.

Orientação

Camila ressalta que, antes de investir, é necessário avaliar de forma criteriosa a saúde financeira da franqueadora, a solidez do setor e a compatibilidade do negócio com o perfil do empreendedor. “Uma franquia não é só uma marca, é um modelo de gestão. Por isso, entender a saúde financeira da franqueadora, a solidez do mercado e, principalmente, se o negócio combina com o seu perfil é fundamental. Além disso, é preciso ter disciplina de gestão e dedicação pessoal: a franquia oferece suporte, mas o sucesso depende do empenho do franqueado. E, claro, escolher algo no qual você realmente acredita, porque é essa paixão que sustenta o crescimento no dia a dia”.

Stefanos Alexakis afirma que o desempenho é reconhecido por fatores estratégicos. “A performance foi impulsionada por uma combinação de iniciativas: desenvolvimento de medicamentos com formulações específicas, oferta de produtos segmentados e estratégias de comunicação direcionadas a diferentes públicos. Esses elementos contribuíram para a consolidação da unidade no mercado regional de manipulação farmacêutica”.

O executivo destaca ainda o papel fundamental da franqueada, que além de executar as diretrizes propostas pela franqueadora, implementou ações e estratégias próprias eficazes. “Muitas dessas iniciativas locais serão replicadas em outras unidades da Biomagistral”, reforçou Alexakis.