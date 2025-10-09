Lançamento do livro “Coisas do Coração” na Livraria Paisagem

A artista visual Gaby Alves lança seu novo livro “Coisas do Coração” no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), das 14h às 17h, na Livraria Paisagem, localizada no Complexo Matarazzo. O evento contará com a curadoria de Vera Simões.

Com 52 páginas e 50 desenhos para colorir, a obra convida o público a uma imersão artística e afetiva, explorando sentimentos e o universo cotidiano da autora.

De acordo com Vera Simões, “A artista visual Gaby Alves apresenta seu novo livro ‘Coisas do Coração’. Com 50 desenhos para colorir, Gaby explora seu universo e nos apresenta, através de seus traços, particularidades que compõem o seu cotidiano. Transmite sentimentos, bem-querer e delicadezas que refletem o próprio título da obra”.

A autora comenta sobre o processo criativo: “Dentro do coração mora um jardim encantado. Ali vivem flores que cantam, borboletas que dançam. Cada página deste livro é um caminho secreto: um túnel de estrelas, um castelo onde os sonhos brincam de colorir. O coração é mágico: guarda risadas, saudades e segredos que viram desenhos coloridos. Este livro é um convite para entrar nesse lugar especial, onde tudo pulsa, cresce e floresce”.

O projeto gráfico apresenta formato 205x205 mm, impressão frente e verso, miolo em preto e branco e capa dura colorida, com acabamento em airo.

A proposta também ressalta aspectos do ato de colorir, associados ao desenvolvimento da criatividade, relaxamento e aprendizado, em uma atividade voltada à expressão pessoal e ao bem-estar.

Serviço

Evento: Lançamento do livro “Coisas do Coração”

Autora: Gaby Alves

Curadoria: Vera Simões – (11) 99585-9664

Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: Das 14h às 17h

Local: Livraria Paisagem – Filial Matarazzo/Paulista – Alameda Rio Claro, 190 – Complexo Matarazzo, São Paulo (SP)

Estacionamento: Al. Rio Claro, 123 (em frente) ou estacionamento do Rosewood

Acesso: Rampa para cadeirantes

Entrada: Franca

Informações para a imprensa:

Vera Simões – Curadoria

Cel.: (11) 99585-9664