IFF planeja novo centro criativo de fragrâncias em Mumbai, Índia

A IFF (NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências — anunciou planos para construir um novo centro criativo de fragrâncias em Mumbai, Índia. O local, estrategicamente situado no bairro de Powai, na cidade, deverá estar totalmente operacional no primeiro semestre de 2026. Com a perspectiva de crescimento contínuo do mercado de fragrâncias na Índia, o novo centro criativo reforçará a capacidade da IFF de atrair clientes ao oferecer inovações de ponta em fragrâncias.

“O Centro Criativo de Mumbai exemplifica o compromisso da IFF com a inovação e a excelência em um dos mercados mais dinâmicos do mundo”, afirmou Ana Paula Teles de Mendonça, presidente da IFF Scent. “Ao expandirmos nossa presença na Índia, não apenas aproximamos as capacidades de fragrâncias de classe mundial da IFF dos consumidores locais, também aceleramos nossa capacidade de cocriar soluções superiores, atender nossos clientes com mais agilidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o talento excepcional que impulsiona nossa criatividade e liderança.”

O novo local coloca a IFF na vanguarda do dinâmico cenário de mercado da Índia. Essa expansão mais que dobra a presença local da empresa para 3.650 metros quadrados, criando uma proximidade incomparável com os clientes e acelerando a velocidade de lançamento no mercado. A moderna instalação, equipada com tecnologia avançada, abrigará mais de 100 funcionários e contará com laboratórios avançados, cabines de avaliação que abrangem diversas categorias e um espaço de avaliação sensorial de última geração. Esses recursos permitirãoàIFF cocriar soluções de fragrâncias vencedoras com clientes locais, combinando experiência global com profundo conhecimento do consumidor para proporcionar experiências superiores. Além da inovação, o local será projetado para inspirar, oferecendo espaços únicos que fomentam a criatividade e proporcionam um ambiente de conforto e excelência.

“O mercado de fragrâncias da Índia está evoluindo em um ritmo extraordinário — impulsionado por aspirações crescentes, pela paixão por experiências premium e pelo desejo por aromas que reflitam individualidade e emoção”, afirmou Ramon Brentan, vice-presidente e gerente geral regional da IFF Scent para a Grande Ásia. “Nosso novo centro criativo em Mumbai é mais do que uma instalação; é um espaço onde a criatividade se uneàciência para criar fragrâncias que inspiram confiança, despertam alegria e constroem memórias duradouras.”

Por duas décadas, a IFF trouxe criatividade pioneira, ciência de ponta e expertise do consumidor para o design de fragrâncias na Índia. O investimento da IFF em Mumbai reflete o foco contínuo da empresa em promover a inovação localmente enquanto amplia sua presença geográfica

