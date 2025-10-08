O legado da Bacardi como um excelente ambiente de trabalho continua com a distinção da Forbes como uma das "Melhores Empregadoras do Mundo" em 2025

A Bacardi Limited está orgulhosa de, mais uma vez, conquistar um lugar na lista da Forbes das "Melhores Empregadoras do Mundo 2025", provando que excelentes pessoas e uma excelente cultura nunca saem de moda. A empresa familiar é presença recorrente na lista mundial, baseada em mais de 300.000 pesquisas independentes realizadas em mais de 50 países. Os participantes foram questionados se recomendariam uma empresa a familiares ou amigos e se a classificariam com base em critérios como ambiente de trabalho, salário e outros critérios importantes. A Bacardi, a maior empresa internacional de bebidas destiladas de capital fechado do mundo, obteve a classificação mais alta entre as empresas de bebidas destiladas puras, ocupando a 86ª posição.

"Ser reconhecida novamente pela Forbes entre as Melhores Empregadoras do Mundo é uma verdadeira prova da nossa cultura e da dedicação de nossas equipes ao redor do mundo. No centro de nosso sucesso está um profundo compromisso com nossas pessoas, que promove um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados, apoiados e capacitados para crescer", disse Dave Ingram, Diretor de Pessoal da Bacardi Limited. "Estamos orgulhosos desta conquista e ainda mais orgulhosos das pessoas que a tornam possível."

Como uma empresa familiar de sétima geração, a Bacardi está profundamente comprometida em formar a próxima geração de líderes, um fator essencial para sustentar seu legado nos próximos anos. Com programas de desenvolvimento de talentos criados para cada etapa da carreira, a Bacardi equipa seus funcionários com as ferramentas necessárias para crescer, liderar e ajudar a alcançar o potencial e o desempenho do negócio. A empresa também promove a conexão e a paixão pela marca mediante sessões práticas de mixologia, estipêndios de produtos e treinamentos imersivos que dão vidaàherança, ao trabalho artesanal eàsustentabilidade de suas marcas icônicas.

Na Bacardi, os funcionários são capacitados através de uma ampla gama de programas que promovem o pertencimento, apoiam o bem-estar e impulsionam o crescimento pessoal e profissional. De sessões de meditação plena e iniciativas de condicionamento físico a conversas abertas sobre saúde mental e acesso gratuito a recursos de bem-estar e aplicativos de apoio, a Bacardi está comprometida em ajudar seus funcionários a prosperar, dentro e fora do trabalho. Este compromisso se reflete nos números, com uma notável taxa de participação de 91% na pesquisa de engajamento de funcionários mais recente da empresa, um sinal claro de forte conexão e alto nível de compromisso em toda a empresa.

A Bacardi é reconhecida frequentemente por seu ambiente de trabalho e cultura, incluindo o 18ª posição no World’s Best Workplaces™ de 2024 apresentado pelo Great Place To Work® e fazendo aparições repetidas nas Melhores Empresas do Mundo para Mulheres, da Forbes.

A classificação anual da Forbes das Melhores Empregadoras do Mundo deste ano incluiu 900 empresas, que a torna a maior lista já divulgada pela Forbes neste programa de premiação. Saiba mais em Forbes.

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de bebidas destiladas do mundo, produz, comercializa e distribui bebidas destiladas e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodca GREY GOOSE®, o uísque escocês Blended DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila 100% agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, incluindo o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano puro ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 162 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, empresa familiar, emprega atualmente mais de 8.000 pessoas, opera unidades de produção em 10 países e territórios e vende suas marcas em mais de 160 mercados. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn ou Instagram.

