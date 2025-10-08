Fórum Investir no Senegal 2025 (Fii Senegal 2025): Presidente Bassirou Diomaye Faye conclama ao investimento em um Senegal em transformação
"O Senegal oferece um mercado em crescimento no âmbito da Área de Livre Comércio Continental, apoiado por um ambiente jurídico em processo de modernização e reforma. Estamos prontos para recebê-lo e facilitar sua criação e sucesso. Venha aproveitar oportunidades em setores estratégicos de alto potencial e forjar parcerias frutíferas e mutuamente benéficas", declarou Sua Excelência, o Presidente Bassirou Diomaye Faye na abertura do Fórum Investir no Senegal 2025 (Fii Senegal 2025) - https://FiiSenegal.sn/.
Com estas palavras, o Chefe de Estado deu o tom para um fórum com visão de futuro, simbolizando um Senegal firmemente comprometido com o caminho da transformação econômica, estabilidade e confiança. O Presidente reiterou os quatro pilares da Visão Senegal 2050 - diversificação econômica, desenvolvimento regional, fortalecimento da governança e investimento em capital humano - como a estrutura de orientação para o desenvolvimento a longo prazo do país.
A seguir, Bakary Séga Bathily, Diretor Geral da APIX, celebrou esta orientação, ao afirmar: "O Fii Senegal 2025 não é apenas mais um fórum. É a face de um Senegal que afirma com orgulho sua ambição de se tornar um polo de estabilidade, confiança e prosperidade compartilhada, abertoàÁfrica e ao mundo."
Ao longo de dois dias, o fórum, centrado no tema "Conectando Oportunidades, Construindo o Futuro", recebe formuladores de políticas, investidores e líderes mundiais em Dacar para um diálogo de alto nível com foco em criar valor, transformação local e financiamento sustentável.
O primeiro dia foi marcado por um Painel Presidencial que reuniu líderes africanos e internacionais, além de sessões temáticas sobre energia, recursos estratégicos, saúde, agricultura e polos industriais do Senegal.
Encerrando a sessão inaugural, o Diretor Geral da APIX reafirmou o impulso da confiança: "Com o desenrolar da Fii Senegal 2025, ela irá reafirmar o papel do Senegal como um ator central na transformação econômica da África e um destino confiável para investidores internacionais. A hora de investir é agora. O lugar para a transformação é aqui. O caminho para o sucesso é estar juntos."
