eXp Realty Lança Divisão Comercial no Reino Unido, Expandindo o Modelo de Agente para o Mercado de US $10B

BELLINGHAM, Wash., Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, a maior corretora de imóveis do planeta e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou o lançamento da eXp UK Commercial, expandindo as capacidades imobiliárias comerciais da empresa em um dos mercados imobiliários mais dinâmicos da Europa.

Com este lançamento, a eXp se torna a primeira plataforma controlada por agentes do Reino Unido a oferecer serviços residenciais e comerciais sob um único modelo, parte de uma estratégia global mais ampla para capacitar agentes autônomos com acesso a ferramentas, treinamento e oportunidades em todo o espectro de propriedades.

Também se baseia no rápido crescimento da eXp UK no setor residencial, onde seu modelo de trabalho autônomo já reformulou o cenário das agências imobiliárias.

“O setor de propriedades comerciais do Reino Unido cresceu substancialmente. É uma oportunidade de US $10 bilhões escondidaàvista de todos”, disse Adam Day, Líder de Expansão Internacional para a Europa. “Os modelos comerciais tradicionais sempre impediram que muitos agentes se beneficiassem totalmente da liberdade, do potencial de ganhos e da flexibilidade de atender clientes em todos os mercados, mas nós estamos mudando isso. Além disso, com o apoio da nossa comunidade global, os agentes agora podem maximizar seu interesse em propriedades comerciais do Reino Unido em escala global, não apenas doméstica.”

O setor imobiliário comercial do Reino Unido deverá atingir £ $8,1 bilhões (US $10,2 bilhões) em receita em 2025, após um crescimento de mais de 50% ao longo de uma década (IBISWorld). No entanto, o setor continua dominado por empresas tradicionais, criando uma lacuna clara para os agentes que buscam maior autonomia, poder aquisitivo e uma plataforma moderna para expandir seus negócios.

A eXp UK Commercial veio para mudar isso, oferecendo aos agentes:

Capacidade de atender clientes de escritório, varejo, industriais, terrestres e de uso misto

Treinamento específico comercial, marketing e suporte operacional

Uma estrutura de comissão onde os agentes ficam com 70%, subindo para 100% para os de melhor desempenho



“A eXp está escalando e evoluindo rapidamente, mas com foco. Com isso continuaremos a oferecer mais oportunidades globais para os nossos agentes. Depois do nosso sucesso no Reino Unido, faz todo o sentido começar por lá como a plataforma de lançamento da nossa divisão comercial internacional”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo Internacional da eXp Realty.

“Este lançamento muda o que significa ser um agente comercial no Reino Unido. A empresa que estamos criando tem que ser vista para ser acreditada. Trabalho em agência comercial há quase 10 anos e vi como pouco mudou para as pessoas que fazem o trabalho. A maioria dos agentes ainda está ampliando a empresa de outra pessoa. Isso lhes dá a chance de finalmente criar o seu próprio negócio, com mais controle, melhor economia e o apoio de uma marca global”, disse Rob Jones, Chefe da eXp UK Commercial.

Jones tem décadas de experiência na liderança de negócios imobiliários nacionais e internacionais, incluindo consultoria para a RE/MAX UK e funções executivas em corretagem e vendas comerciais.

Com este lançamento, o Reino Unido torna-se a base para a expansão comercial internacional da eXp e o modelo do que está por vir.

Agentes e profissionais comerciais interessados em mais informações podem visitar exptoolkit.com/uk-commercial

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com mais de 82.000 agentes em 29 países. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o lançamento e crescimento da eXp UK Commercial, a capacidade da Empresa de se expandir para novos mercados internacionais, a adoção e o sucesso do seu modelo centrado no agente em imóveis comerciais, e os benefícios potenciais para os agentes da plataforma, ferramentas e estrutura de remuneração da Empresa. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário no Reino Unido e global, a capacidade da Empresa atrair e reter agentes, a capacidade de expansão de sucesso de estratégias em mercados internacionais, mudanças no cenário competitivo e regulatório, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

