Haleon adota o Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud para melhorar a interação com farmácias e profissionais de saúde com o uso de IA

A Haleon plc (LSE/NYSE: HLN), empresa mundial líder em saúde do consumidor, especializada em cuidados diários, e a Salesforce (NYSE: CRM), o principal Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente) do mundo com tecnologia de inteligência artificial, anunciaram hoje que a Haleon passará a utilizar a Salesforce para impulsionar interações mais eficazes com farmácias e profissionais de saúde do mundo todo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251008761209/pt/

A pharmacist advises a consumer on the purchase of Haleon’s Otrivin nasal mist.

A Haleon escolheu as soluções Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud e Agentforce da Salesforce para apoiar sua força de vendas global, composta por 4,5 mil profissionais. A solução, impulsionada por IA, permitirá que a empresa de saúde do consumidor tenha interações mais produtivas com clientes, fortalecendo as relações com farmacêuticos e profissionais de saúde no mundo todo. O resultado será o acesso de milhões de consumidores a produtos de saúde cotidianos de forma mais eficiente.

Com a Salesforce, os representantes de vendas da Haleon dedicarão menos tempo a tarefas administrativas e terão acesso a insights baseados em dados sobre demografia de consumidores, tendências de compra e marketing em pontos de venda. Isso permitirá que concentrem seus esforços em atividades de maior valor, como planos de ativação personalizados para cada cliente.

Além disso, a Haleon – fabricante de marcas líderes de categoria como Sensodyne, Voltaren e Centrum – atuará como parceira de design da Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Nessa função, a empresa influenciará o desenvolvimento das soluções da Salesforce para o setor de ciências da vida, contribuindo para atender às necessidades específicas da indústria de saúde do consumidor, incluindo disponibilidade de produtos, gestão de validade, promoções e controle de estoque em canais de comércio varejista e online globais.

“Estamos entusiasmadas com a parceria com a Salesforce para levar insights mais eficazes e baseados em dados aos nossos clientes. A escolha das soluções Life Sciences Cloud e Agentforce permitirá que farmácias e profissionais de saúde ofereçam, com mais eficiência, uma melhor saúde cotidiana a milhões de pessoas no mundo todo”, afirmou Claire Dickson, diretora de Digital e Tecnologia da Haleon.

Dickson acrescentou: “Também estamos muito satisfeitas em colaborar com a Salesforce no desenvolvimento das funcionalidades voltadasàsaúde do consumidor da plataforma. Estamos comprometidas em moldar o futuro do nosso setor e contribuir para a melhoria de ferramentas que apoiarão o crescimento de todas as nossas categorias”.

“A adoção, pela Haleon, da nossa nova geração de soluções Life Sciences Cloud for Customer Engagement e Agentforce vai redefinir a forma como a indústria de saúde do consumidor se relaciona com farmácias e profissionais de saúde, por meio de insights em tempo real e IA confiável”, disse Frank Defesche, gerente-geral de Ciências da Vida da Salesforce. “O feedback da Haleon garante que atendamos às necessidades complexas e específicas do setor de saúde do consumidor sem a necessidade de personalizações, promovendo mais produtividade, inovação e bem-estar.”

Notas de edição:

Saiba mais:

Sobre a Haleon

A Haleon (LSE/NYSE: HLN) é líder mundial em saúde do consumidor, com o propósito de oferecer melhor saúde cotidiana com humanidade. Seu portfólio abrange seis grandes categorias: Saúde bucal, Vitaminas, Minerais e suplementos (VMS), Alívio da dor, Saúde respiratória, Saúde digestiva e Saúde terapêutica da pele, além de outras. Suas marcas tradicionais – como Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu e Voltaren – são baseadas em ciência confiável, inovação e profundo entendimento humano.

Mais informações em www.haleon.com.

Sobre a Salesforce

A Salesforce ajuda organizações de todos os portes a repensarem seus negócios para a era da IA. Com a plataforma confiável da Salesforce e o Agentforce, as empresas podem unir pessoas e agentes para impulsionar o sucesso do cliente – com base em IA, dados e ação. Com uma longa trajetória de apoio ao setor de saúde, a Salesforce continua comprometida em promover melhores resultados para empresas farmacêuticas e de tecnologia médica. Mais informações em www.salesforce.com.

O módulo de gerenciamento de pedidos deve estar disponível como parte da Life Sciences Cloud for Customer Engagement a partir de outubro de 2026. Serviços ou recursos ainda não lançados mencionados aqui podem não estar disponíveis no prazo previsto ou podem não ser lançados. Os clientes devem basear suas decisões de compra em funcionalidades já disponíveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251008761209/pt/

Relações Públicas da Haleon:

Gemma Thomas

gemma.x.thomas@haleon.com

Relações Públicas da Salesforce:

Maha Neouchy

pr@salesforce.com