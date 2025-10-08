Pesquisa revela que a preparação de dados e a infraestrutura são fundamentais para o sucesso na era da IA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, divulgou hoje um novo estudo global sobre a maturidade da IA empresarial conduzido pela IDC*. Este segundo estudo anual revela uma mudança acentuada na forma como as empresas abordam a inteligência artificial e confirma que a IA entrou em uma nova fase, na qual as organizações mais maduras priorizam a preparação, a proteção e a segurança dos dados, ao mesmo tempo em que tomam decisões e fazem investimentos impactantes em infraestrutura para dar suporteàIA atual e da próxima geração.

As conclusões de 2024 destacaram o potencial da IA para gerar resultados comerciais dramáticos, mas também expuseram lacunas profundas em infraestrutura, governança e habilidades. Em 2025, a conversa evoluiu: as organizações agora enfrentam pressões de ROI, adoção fragmentada e a necessidade de incorporar governança e segurança de dados desde o início.

“A inteligência artificial deixou de ser uma questão de prova de conceito — agora trata-se de provar seu valor”, disse Syam Nair, diretor de Produtos da NetApp. “A pesquisa mais recente da IDC mostra que os verdadeiros diferenciais estão na preparação dos dados e na infraestrutura: as empresas que se concentram na qualidade dos dados e na construção de arquiteturas modernas, inteligentes para a nuvem, escaláveis e adaptáveis são as que estão transformando a IA em impacto real para os negócios. É por isso que a NetApp acredita que toda organização precisa de uma Infraestrutura de Dados Inteligente para ter sucesso na era da IA.”

Principais descobertas do estudo de 2025 incluem:

Maturidade traz resultados – Os Mestres em IA (organizações que adotam as abordagens mais avançadas em infraestrutura de IA, governança de dados e segurança) superam consistentemente seus pares menos maduros em todos os resultados de negócios relacionadosàIA: os Mestres alcançaram uma melhoria de 24,1% na receita e 25,4% em economia de custos, superando amplamente os menos maduros.

– Os Mestres em IA (organizações que adotam as abordagens mais avançadas em infraestrutura de IA, governança de dados e segurança) superam consistentemente seus pares menos maduros em todos os resultados de negócios relacionadosàIA: os Mestres alcançaram uma melhoria de 24,1% na receita e 25,4% em economia de custos, superando amplamente os menos maduros. Infraestrutura continua sendo um gargalo – Embora a porcentagem de empresas que relataram necessidade de uma grande reformulação no armazenamento tenha caído de 63% em 2024 para 37% em 2025, 84% ainda afirmam que seu armazenamento não está totalmente otimizado para IA.

– Embora a porcentagem de empresas que relataram necessidade de uma grande reformulação no armazenamento tenha caído de 63% em 2024 para 37% em 2025, Segurança agora é prioridade – 62% dos Mestres em IA aumentaram os orçamentos de segurança para iniciativas de IA no último ano, em comparação com apenas 16% das organizações menos maduras.

– 62% dos Mestres em IA aumentaram os orçamentos de segurança para iniciativas de IA no último ano, em comparação com apenas 16% das organizações menos maduras. IA agêntica favorece os Mestres – Com bases mais sólidas em dados, segurança e infraestrutura, os Mestres em IA já estãoàfrente. Os pares menos maduros permanecem isolados na adoção de GenAI, uma abordagem que não se escala para as demandas empresariais da IA agêntica.

Em conjunto, essas descobertas destacam um ponto central: escalar a IA de forma responsável exige mais do que experimentação — requer uma infraestrutura de dados confiável, moderna e inteligente.

“As empresas que modernizam seus pipelines de dados, estruturas de governança, abordagens de segurança e arquiteturas de armazenamento são aquelas que transformam projetos-piloto de IA em aplicações em escala de produção, capazes de gerar os resultados de negócios mais mensuráveis”, disse Dave Pearson, vice-presidente de Pesquisa em Soluções de Infraestrutura da IDC.

Os resultados combinados de 2024 e 2025 ressaltam que a diferença entre o hype e o impacto da IA ??reside nas práticas e na arquitetura de dados subjacentes às iniciativas de IA. Embora organizações menos maduras possam relatar melhorias nos KPIs, a IDC constata que o maior e mais sustentável impacto comercial advém de um foco na qualidade dos dados fundamentais e em investimentos em infraestrutura. Os especialistas estão migrando de atualizações graduais para arquiteturas inteligentes em nuvem, escaláveis, com reconhecimento de dados, adaptáveis ??e automatizadas. Na era da IA, velocidade, escala, segurança e adaptabilidade não são opcionais — são ingredientes essenciais para extrair o máximo valor comercial de suas iniciativas de IA.

Metodologia

Em janeiro de 2024 e junho de 2025, a IDC realizou uma pesquisa com mais de 1.200 tomadores de decisão globais envolvidos em operações de TI corporativas, ciência de dados, engenharia de dados e desenvolvimento de software relacionados a iniciativas de IA. Essas entrevistas revelaram informações detalhadas sobre o estado evolutivo das iniciativas de IA, incluindo a gama de desafios, os inúmeros benefícios comerciais e as melhores práticas que as organizações líderes adotaram para alcançar o sucesso.

Ao conduzir essa análise, a IDC desenvolveu um modelo de maturidade em IA no qual as organizações se enquadram em um dos quatro níveis de maturidade, com base em sua abordagem atualàIA em termos de infraestrutura de dados e armazenamento, política e governança de dados, foco na eficiência de recursos e capacitação e colaboração das partes interessadas. Esses níveis de maturidade são: Emergentes em IA, Pioneiros em IA, Líderes em IA e Mestres em IA.

Para acessar o relatório completo, visite: https://www.netapp.com/media/142474-idc-2025-ai-maturity-findings.pdf

*Fonte: IDC InfoBrief, "Scaling Enterprise AI Responsibly: The Critical Role of Data Readiness and an Intelligent Data Infrastructure" (“Dimensionando a IA empresarial de forma responsável: o papel fundamental da preparação de dados e de uma infraestrutura de dados inteligente”), patrocinado pela NetApp, doc. n.º US53841625, outubro de 2025

