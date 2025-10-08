Consertus lança empresa global de consultoria, entrega e digital para revolucionar a execução de projetos de capital

A Consertus, Inc., com o apoio da Round Table Capital (RTC) Partners, anuncia hoje o lançamento oficial de uma empresa global dedicadaàconsultoria e gestão de programas de capital, que integra de forma harmoniosa inovação digital, consultoria especializada e serviços abrangentes de execução de projetos.

Com mais de US$ 300 bilhões em projetos de capital ativo sob gestão, a Consertus presta assistência a mais de 400 clientes em 37 estados dos EUA, em Porto Rico e em mercados internacionais, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Índia e América Latina. Com o suporte de uma equipe de mais de 800 profissionais, a Consertus oferece resultados transformadores para programas de capital complexos em âmbito global.

“Estamos construindo um novo tipo de empresa, que vai além de modelos ultrapassados”, afirmou Roy Block, CEO da Consertus. “Ao combinar tecnologia avançada, consultoria especializada e uma entrega impecável em uma estrutura integrada, estamos gerando resultados que antes eram vistos como inalcançáveis pelos clientes: no prazo, dentro do orçamento e com maior valor. Ainda mais relevante, estamos empregando a tecnologia para capacitar nossos colaboradores, eliminando tarefas rotineiras para que possam se concentrar nas causas fundamentais, em soluções proativas e em auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos mais cruciais, tudo isso enquanto promovemos uma experiência de trabalho genuinamente moderna.”

Promovendo impacto em todos os setores e regiões geográficas

Englobando uma diversidade de setores, o portfólio da Consertus inclui:

Construção de nova infraestrutura para uma importante agência de trânsito norte-americana.

Administração de um programa plurianual de melhoria de capital para a modernização e ampliação de um grande aeroporto norte-americano, incluindo supervisão integrada, monitoramento, conformidade e auditoria.

Implementação de um sistema de informações para o gerenciamento de projetos em um dos mais significativos aeroportos do Oriente Médio, destinado a atender 120 milhões de passageiros anualmente.

Revitalização de antigas instalações de água para um importante departamento metropolitano de águas dos EUA.

Elaboração de uma estrutura de padrões de dados e implementação de ferramentas de gerenciamento de espaço digital para um sistema de saúde avançado, aprimorando a visibilidade e o controle do ambiente hospitalar, ativos e operações de manutenção.

Fornecimento de gerenciamento de programa e controles de projeto para a substituição de postes de madeira por postes de aço para um grande fornecedor de energia e serviços públicos na região Centro-Oeste dos EUA.

Apoio a instituições de ensino fundamental, médio e superior com serviços de planejamento e entrega que garantam ambientes de aprendizagem resilientes e eficientes.

Desenvolvido por meio de integração líder do setor

A Consertus cresceu rapidamente por meio da aquisição e integração de 10 empresas de consultoria de destaque: Acumenian, especializada em consultoria, tecnologia e análise; Anchor Enterprises, fornecedora de serviços de consultoria e gerenciamento de programas executivos; Cotter Consulting, fornecedora de serviços de gerenciamento de programas, projetos e construção; CPM, a maior empresa de consultoria local de programas, projetos e gerenciamento de construção em Porto Rico; Enstoa, uma inovadora digital que oferece implementação de sistemas e soluções de IA para otimizar fluxos de trabalho no ambiente construído; KKCS, uma empresa de controle de programas e gerenciamento de projetos de serviço completo; OAC Services, com foco em projeto e gestão de construções; Saybrook Associates, fornecedora de soluções de gerenciamento de programas e controles de projetos; Waycode, fornecedora de engenharia de software e soluções digitais adaptadas ao ambiente construído; e The Wells Partnership, especializada em serviços de consultoria para entrega de projetos integrados.

“A Enstoa sempre superou barreiras, iniciando com plataformas integradas de dados e análises”, disse Jordan Cram, ex-CEO da Enstoa. “A Consertus está preparada para influenciar o futuro da indústria por meio de métodos de IA generativa e de agência, e temos orgulho de fazer parte da equipe que está concretizando essa visão.”

Sobre a Consertus

A Consertus oferece soluções digitais, de consultoria e entregas inovadoras que promovem a implementação de programas de capital bem-sucedidos no mundo inteiro. Com mais de 800 profissionais nos EUA, Porto Rico, Reino Unido, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Índia, a Consertus atende clientes nos segmentos de transporte, saúde, energia, serviços públicos, governo e manufatura, ajudando-os a atingir seus objetivos estratégicos mais críticos.

Saiba mais em www.consertus.com e siga a Consertus no LinkedIn.

Sobre a RTC Partners

A RTC Partners é uma empresa de investimentos empreendedora e com foco em crescimento, comprometida com a geração de valor a longo prazo. A RTC desenvolve negócios excepcionais nos setores de serviços profissionais e empresariais por meio de parcerias com fortes equipes de gerenciamento. Com foco no capital humano e uma abordagem cuidadosa ao crescimento orgânico e inorgânico, a RTC possibilita que as empresas alcancem seu próximo estágio de sucesso. A RTC busca ativamente plataformas adicionais e oportunidades de aquisição de complementos.

Saiba mais em www.rtcpartners.com.

