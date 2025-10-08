Nordeste é destino turístico preferido; Alagoas se destaca
Região concentra quase metade das viagens de lazer no Brasil, segundo dados da Braztoa. Barra de São Miguel, em Alagoas, tem se consolidado como destino em expansão, impulsionada por investimentos, infraestrutura e novos empreendimentos, como o Epic Exclusive Residence
compartilheSIGA
Principal destino turístico do Brasil, o litoral do Nordeste segue liderando a preferência nacional para viagens de férias e lazer. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), a região respondeu por quase 45% do faturamento das associadas em 2024, superando Sudeste (26%), Sul (11%), Centro-Oeste (9,5%) e Norte (8,5%). Do total de R$ 22,9 bilhões faturados pelas operadoras no ano passado, R$ 5,46 bilhões vieram do turismo nacional, com o Nordeste representando sozinho 45% desse montante.
No Anuário Braztoa 2025, oito destinos e cinco estados nordestinos figuram entre os dez mais vendidos. Entre eles estão Porto de Galinhas (2º) e Maceió (3º), além da Bahia (1º), Pernambuco (2º) e Alagoas (3º).
Avanço econômico do turismo
A consolidação da região como principal polo turístico brasileiro também se reflete em indicadores econômicos. De acordo com boletim da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), divulgado em setembro, o turismo nordestino registrou o maior número de empregos formais dos últimos seis anos, superando o período pré-pandemia. Foram 433,3 mil trabalhadores empregados, o equivalente a 18,6% das vagas formais do setor no país.
O levantamento apontou ainda que o turismo já representa 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste — a maior participação proporcional entre todas as regiões brasileiras.
Barra de São Miguel em expansão
Localizada a 30 quilômetros de Maceió, Barra de São Miguel tem se destacado no cenário turístico. O município recebeu mais de R$ 120 milhões em investimentos voltados à transformação do balneário e conta com novas iniciativas privadas.
Segundo a Secretaria de Turismo de Alagoas, o fluxo de visitantes no estado aumentou 25% nos últimos anos, e mais de 70% dos turistas manifestaram interesse em explorar outros destinos além da capital. “O crescimento da demanda por turismo em Alagoas reflete o esforço contínuo em ampliar infraestrutura, serviços e experiências para os visitantes. Barra de São Miguel é um exemplo desse desenvolvimento, combinando belezas naturais e novos investimentos que beneficiam toda a região”, afirma Bárbara Braga, secretária de Turismo de Alagoas.
Esse crescimento também foi reconhecido pelo Traveller Review Awards 2025, promovido pela Booking.com, no qual Alagoas foi classificado como o terceiro estado mais acolhedor do Brasil.
Perspectivas locais
Na visão de agentes do setor, novos empreendimentos têm funcionado como catalisadores para a economia e o turismo em Barra de São Miguel. Um dos exemplos recentes é o Epic Exclusive Residence, da Linha Aurus by Engemat, lançado oficialmente em janeiro de 2025. O projeto é assinado pela arquiteta Humberta Farias e combina sofisticação com integração à paisagem natural do balneário, conforme destaca a diretora comercial da Linha Aurus, Luiza Brasileiro.
Ela explica que a escolha pela Barra de São Miguel foi estratégica e também emocional. “Depois de anos tendo investidores voltados para a Praia de São Miguel dos Milagres (no litoral sul de Alagoas), sentimos que o balneário da Barra de São Miguel precisava, de fato, de novos investimentos. Foi aí que tivemos a ideia de procurar terrenos e sócios para construir empreendimentos na Barra, que é tradicionalmente frequentada no verão alagoano”, afirma.
A diretora ressalta ainda que o projeto busca recuperar parte da memória afetiva do balneário. “Queremos reviver os tempos de glamour que a Barra teve. Assim, surgiu a concepção do Epic, um projeto que busca resgatar a essência do balneário, mas com um toque moderno e sofisticado”, acrescenta.
O projeto também se alinha ao turismo de experiência, segmento em expansão no país. “Por estar em um balneário com arrecifes e características exclusivas, o Epic faz total sentido no segmento de turismo de experiência. É um projeto voltado para um público que valoriza a exclusividade”, completa Luiza.
Entre os atrativos turísticos do município estão passeios às piscinas naturais, a Praia do Gunga, a Lagoa do Manguaba e atividades como buggy, lancha e caminhadas pela orla. A proximidade com Maceió ainda permite que visitantes explorem outros pontos do litoral alagoano, como as piscinas de Pajuçara e o mirante de São Gonçalo.
Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/aurus.incorp
Website: https://www.instagram.com/aurus.incorp