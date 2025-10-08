Nordeste é destino turístico preferido; Alagoas se destaca

Principal destino turístico do Brasil, o litoral do Nordeste segue liderando a preferência nacional para viagens de férias e lazer. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), a região respondeu por quase 45% do faturamento das associadas em 2024, superando Sudeste (26%), Sul (11%), Centro-Oeste (9,5%) e Norte (8,5%). Do total de R$ 22,9 bilhões faturados pelas operadoras no ano passado, R$ 5,46 bilhões vieram do turismo nacional, com o Nordeste representando sozinho 45% desse montante.

No Anuário Braztoa 2025, oito destinos e cinco estados nordestinos figuram entre os dez mais vendidos. Entre eles estão Porto de Galinhas (2º) e Maceió (3º), além da Bahia (1º), Pernambuco (2º) e Alagoas (3º).

Avanço econômico do turismo

A consolidação da região como principal polo turístico brasileiro também se reflete em indicadores econômicos. De acordo com boletim da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), divulgado em setembro, o turismo nordestino registrou o maior número de empregos formais dos últimos seis anos, superando o período pré-pandemia. Foram 433,3 mil trabalhadores empregados, o equivalente a 18,6% das vagas formais do setor no país.

O levantamento apontou ainda que o turismo já representa 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste — a maior participação proporcional entre todas as regiões brasileiras.

Barra de São Miguel em expansão

Localizada a 30 quilômetros de Maceió, Barra de São Miguel tem se destacado no cenário turístico. O município recebeu mais de R$ 120 milhões em investimentos voltados à transformação do balneário e conta com novas iniciativas privadas.

Segundo a Secretaria de Turismo de Alagoas, o fluxo de visitantes no estado aumentou 25% nos últimos anos, e mais de 70% dos turistas manifestaram interesse em explorar outros destinos além da capital. “O crescimento da demanda por turismo em Alagoas reflete o esforço contínuo em ampliar infraestrutura, serviços e experiências para os visitantes. Barra de São Miguel é um exemplo desse desenvolvimento, combinando belezas naturais e novos investimentos que beneficiam toda a região”, afirma Bárbara Braga, secretária de Turismo de Alagoas.

Esse crescimento também foi reconhecido pelo Traveller Review Awards 2025, promovido pela Booking.com, no qual Alagoas foi classificado como o terceiro estado mais acolhedor do Brasil.

Perspectivas locais

Na visão de agentes do setor, novos empreendimentos têm funcionado como catalisadores para a economia e o turismo em Barra de São Miguel. Um dos exemplos recentes é o Epic Exclusive Residence, da Linha Aurus by Engemat, lançado oficialmente em janeiro de 2025. O projeto é assinado pela arquiteta Humberta Farias e combina sofisticação com integração à paisagem natural do balneário, conforme destaca a diretora comercial da Linha Aurus, Luiza Brasileiro.

Ela explica que a escolha pela Barra de São Miguel foi estratégica e também emocional. “Depois de anos tendo investidores voltados para a Praia de São Miguel dos Milagres (no litoral sul de Alagoas), sentimos que o balneário da Barra de São Miguel precisava, de fato, de novos investimentos. Foi aí que tivemos a ideia de procurar terrenos e sócios para construir empreendimentos na Barra, que é tradicionalmente frequentada no verão alagoano”, afirma.

A diretora ressalta ainda que o projeto busca recuperar parte da memória afetiva do balneário. “Queremos reviver os tempos de glamour que a Barra teve. Assim, surgiu a concepção do Epic, um projeto que busca resgatar a essência do balneário, mas com um toque moderno e sofisticado”, acrescenta.

O projeto também se alinha ao turismo de experiência, segmento em expansão no país. “Por estar em um balneário com arrecifes e características exclusivas, o Epic faz total sentido no segmento de turismo de experiência. É um projeto voltado para um público que valoriza a exclusividade”, completa Luiza.

Entre os atrativos turísticos do município estão passeios às piscinas naturais, a Praia do Gunga, a Lagoa do Manguaba e atividades como buggy, lancha e caminhadas pela orla. A proximidade com Maceió ainda permite que visitantes explorem outros pontos do litoral alagoano, como as piscinas de Pajuçara e o mirante de São Gonçalo.

