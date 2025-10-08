Hayek promove desafio internacional de empreendedorismo

O número de jovens empreendedores no Brasil cresceu 25% nos últimos 12 anos, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc).

Diante desse cenário, a Hayek Global College promove o NextGen Startup Challenge, um torneio de empreendedorismo voltado para jovens de até 22 anos com inglês avançado. O evento será realizado em dois sábados consecutivos, 11 e 18 de outubro, na sede da instituição, em Brasília (DF).

O desafio propõe aos participantes a criação de ideias inovadoras de negócio, que deverão ser apresentadas em formato de pitch. Além da oportunidade de networking e aprendizado, os participantes concorrem a prêmios, certificados e camisetas exclusivas.

Participação internacional e experiência prática

Uma das novidades desta edição é a presença dos professores Dr. Ed Vengrouskie e Dr. Henry, da Fort Hays State University, no Kansas (EUA). Eles trarão para o Brasil experiências no desenvolvimento de startups e no treinamento de empreendedores.

No primeiro dia do evento (11/10), os professores conduzirão um workshop interativo sobre como elaborar um plano de negócios e apresentar um pitch de forma eficaz a potenciais investidores. Nesta etapa, também ocorrerá a formação dos grupos e a apresentação do desafio. As equipes terão uma semana para desenvolver suas ideias e preparar suas apresentações.

No segundo dia (18/10), será o momento das apresentações. Os grupos defenderão seus projetos diante de uma banca avaliadora composta pelos professores da Fort Hays State University e investidores convidados, que selecionarão os melhores resultados e anunciarão os vencedores.

“O NextGen Startup Challenge simula um ambiente real de avaliação de startups, inspirado no formato Shark Tank. Com a orientação dos professores da Fort Hays State University e de empreendedores locais, os participantes terão acesso a uma experiência prática e internacional de empreendedorismo. A dinâmica desenvolve habilidades de inovação, pensamento crítico, comunicação, trabalho em equipe e resiliência diante dos questionamentos dos investidores”, destaca Edson Agatti, diretor-executivo da Hayek Global College.

Serviço

NextGen Startup Challenge – Hayek Global College

Local: Hayek Global College – Condomínio Ion, SGAN Q 601, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF

Datas: 11 e 18 de outubro de 2025

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/nextgen-startup-challenge/3090036?share_id=copiarlink&referrer=chatgpt.com