Contajá é reconhecida em ranking da FIA e Estadão

A Contajá Contabilidade Online foi reconhecida como uma das empresas com os melhores ambientes de trabalho do Brasil, segundo o ranking ‘Lugares Incríveis para Trabalhar 2025’, promovido pela FIA Business School em parceria com o jornal Estadão. A certificação é concedida com base na metodologia FEEx (FIA Employee Experience), que avalia o clima organizacional, a satisfação da equipe e as práticas de gestão de pessoas dentro das organizações.



Empresas de todos os portes e setores puderam se inscrever na pesquisa. Aquelas que atingiram os requisitos mínimos para se enquadrarem no ranking receberam um certificado de clima organizacional, uma devolutiva gratuita com dados consolidados e a possibilidade de uma análise aprofundada sobre seus processos internos.



De acordo com a especialista Gardênia Farias, gerente de Recursos Humanos da Contajá, o reconhecimento reforça o compromisso da empresa em construir um ambiente que valorize o desenvolvimento e o bem-estar dos colaboradores. “Para nós, é mais do que um selo: é a validação de que nossas ações de gestão de pessoas impactam positivamente no dia a dia dos funcionários”, afirma.



Entre os fatores que contribuíram para a certificação, Farias destaca o plano de carreira estruturado oferecido pela empresa, as ações voltadas ao bem-estar físico e emocional dos profissionais e o fortalecimento das lideranças. “O alinhamento entre nossa cultura organizacional e as práticas de gestão foi essencial para que o time percebesse de forma clara e positiva esse cuidado no dia a dia”, avalia.



Ela ressalta, ainda, que a empresa investe em práticas como encontros individuais entre líderes e colaboradores, feedbacks constantes e escuta ativa. “Essas ações mantêm uma relação transparente e de confiança, além de garantir que as necessidades dos colaboradores sejam ouvidas e transformadas em ações práticas”.

A cultura organizacional da Contajá é centrada em pessoas e se baseia em valores como colaboração, empatia e diversidade. “No dia a dia, isso se traduz em um ambiente de trabalho leve, acolhedor e ao mesmo tempo desafiador, onde todos sabem que têm espaço para contribuir e crescer”, afirma.



“Acreditamos que resultados sustentáveis só existem quando a equipe está bem. Esse equilíbrio se dá por meio de ações de bem-estar, benefícios pensados para apoiar a harmonia entre vida pessoal e profissional, e políticas claras que dão segurança e previsibilidade”, completa a executiva.



Para manter o ambiente em conformidade com o reconhecimento recebido, a especialista afirma que a empresa pretende ampliar os programas de desenvolvimento individual e de liderança, com trilhas personalizadas e iniciativas de sucessão. Também estão previstas novas ações voltadas à saúde mental e qualidade de vida com uso de tecnologia e gamificação.



“Conseguimos encontrar um equilíbrio saudável entre colaboradores presenciais e remotos, garantindo que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, reconhecimento e experiências de engajamento”, destaca.



A empresa também aposta em iniciativas como o uso de analytics para prever necessidades de desenvolvimento e a criação de espaços colaborativos que fortaleçam conexões. “Seguiremos ouvindo os profissionais para que nosso ambiente continue evoluindo de forma autêntica e sustentável”.



Na visão da executiva, o reconhecimento contribui tanto para atrair novos talentos quanto para fidelizar a equipe atual. “Para quem está de fora, o selo mostra que a Contajá não é apenas uma empresa que cresce nos negócios, mas também uma organização que valoriza quem faz parte dela. Para quem já está dentro, é motivo de orgulho e reforça a certeza de que está no lugar certo.”



“RH, lideranças e colaboradores caminham juntos para construção de um espaço cada vez mais humano, inovador e preparado para os desafios do futuro. Esse selo é de todos nós”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://contaja.com.br