Manpower contrata: 83 vagas em SP, RJ e PR

A consultoria de recursos humanos ManpowerGroup Brasil atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas do país e está oferecendo vagas temporárias para motorista, auxiliar de entrega, auxiliar administrativo, auxiliar de atendimento e atendente de chat e mídias sociais júnior. Os candidatos podem se inscrever até 8 de outubro.

Para o cargo de motorista, é possível se candidatar para as cidades de Cajamar, SP, ou para o Rio de Janeiro, RJ. É necessário ter ensino médio completo, CNH categoria C, conhecimentos básicos de mecânica e vivência com atendimento ao cliente. As principais atribuições envolvem a entrega de produtos e mercadorias no prazo estabelecido, verificar integridade dos itens e realizar conferência com o cliente.

Há oportunidades para auxiliar de entrega nas cidades de Pinhais, PR; Rio de Janeiro, RJ; e Cajamar, SP. As atividades abrangem a entrega das mercadorias, carregar e descarregar veículos e atender clientes. Os requisitos são ensino médio completo e cautela na movimentação de produtos.

Na cidade de Cajamar, há vagas para auxiliar administrativo. Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino superior completo, conhecimento no pacote Office e SAP. Neogrid será considerado um diferencial. As responsabilidades do cargo contemplam acompanhamento das transportadoras, gestão dos processos de devoluções e contatos pós-entrega.

Para o cargo de atendente de chat e mídias sociais júnior, aplicam-se residentes de São Paulo, SP. É necessário ensino médio completo, experiência com atendimento via chat e mídias sociais e noções do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As funções abrangem atendimento em diversos canais, esclarecimento de dúvidas, abertura de chamados, refaturamento de notas fiscais, alterações cadastrais e suporte administrativo.

Para São Paulo, SP, há vagas na função de auxiliar de atendimento. Os requisitos são ensino médio completo, experiência em atendimento por voz e conhecimentos básicos do Código de Defesa do Consumidor. As atividades incluem atendimento telefônico receptivo, retornos de contato, suporte às lojas, tratativas iniciais de dúvidas, refaturamentos simples, alterações cadastrais, emissão de boletos e segunda via de notas fiscais.



Os benefícios incluem vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro até o dia 15 de outubro por meio do link: https://forms.office.com/r/5gg1sBWnXi.

Para conferir outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.