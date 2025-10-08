Boomi apresenta nova captura de dados alterados para dados de SAP, impulsionando a transformação agêntica com informações em tempo real

Boomi, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje a disponibilidade geral de ingestão nativa do Change Data Capture (CDC) para dados de SAP. Disponível a partir de hoje a nível mundial, o novo recurso permite que equipes corporativas ingiram dados com segurança de SAP ECC, S/4HANA e SAP Business Warehouse (BW) em qualquer 'data lake' ou armazenamento de dados em nuvem, sem precisar registrar uma única linha de código. Ao facilitar o acesso instantâneo a dados críticos de SAP em toda a organização, este lançamento capacita as organizações a atuar com mais rapidez, aumentar a agilidade operacional e aprimorar o suporte a iniciativas de IA e análise.

Boomi Introduces New Change Data Capture for SAP Data, Powering Agentic Transformation With Real-Time Insights

"Este lançamento é um marco importante para os clientes de SAP que buscam modernizar sua infraestrutura de dados”, disse Mani Gill, Vice-Presidente de Produto para Dados e IA na Boomi. "Ao combinar ingestão de múltiplas tabelas, CDC integrado e transformação com reconhecimento de esquema, estamos aproveitando dados de SAP para tomadas de decisão em tempo real, sem necessidade de habilidades especializadas ou desenvolvimento personalizado."

Com os clientes de SAP gerando 84% do comércio mundial total e 98 das 100 maiores empresas do mundo operando com SAP1, a capacidade de acessar e atuar facilmente sobre os dados de SAP é essencial para impulsionar a inovação e a eficiência operacional. O novo recurso de ingestão de CDC da Boomi ajuda as organizações a modernizar análises sem complexidade, permitindo que os dados SAP sejam ingeridos em minutos, sem a necessidade de codificação ABAP. Ao combinar dados de SAP e não SAP em tempo real, as empresas podem acelerar o tempo de obtenção de informações para casos de uso de IA e inteligência empresarial.

Ao contrário das ferramentas de integração proprietárias, a Boomi oferece flexibilidade e liberdade de escolha, permitindo que os clientes alimentem qualquer 'data lake' ou armazenamento de dados em nuvem, eliminando a dependência de provedores. A solução também reduz custos e cargas de recursos, ao eliminar a necessidade de desenvolvimento de SAP personalizado e simplificar a manutenção contínua. Mais importante ainda, ela se alinha às demandas das arquiteturas de TI modernas, capacitando as empresas a desenvolver estratégias de dados escaláveis, nativas da nuvem e orientadas por IA para o futuro.

"Extrair dados de aplicativos corporativos críticos, como SAP, de modo confiável para atender a cargas de trabalho operacionais e analíticas sempre foi um desafio técnico", disse Matt Aslett, Diretor de Pesquisa, Dados e Análise da ISG. "Produtos que reduzem a complexidade de acessar e atuar sobre dados vêm se convertendo na base para aprimorar a agilidade empresarial e dar suporte a estratégias de IA e análise em grande escala."

Principais capacidades:

Captura de dados alterados (CDC) integrada: Capta alterações em SAP ECC, S/4HANA e BW quase em tempo real.

Capta alterações em SAP ECC, S/4HANA e BW quase em tempo real. Ingestão de múltiplas tabelas: Ingere dados SAP em escala de tabelas, visualizações CDS, extratores e muito mais.

Ingere dados SAP em escala de tabelas, visualizações CDS, extratores e muito mais. Transformação com reconhecimento de esquema: Converte dados tabulares estruturados de SAP brutos em JSON para transferências de dados fáceis e confiáveis.

Converte dados tabulares estruturados de SAP brutos em JSON para transferências de dados fáceis e confiáveis. Integração nativa do nível do aplicativo e certificada por SAP: A Boomi para SAP se conecta diretamenteàlógica empresarial de SAP através do nível do aplicativo, sem necessidade de acesso ao banco de dados.

A Boomi para SAP se conecta diretamenteàlógica empresarial de SAP através do nível do aplicativo, sem necessidade de acesso ao banco de dados. Funções empresariais: Desduplicação, ponto de verificação de fluxo e registro de auditoria incluídos.

Recursos adicionais:

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "Boomi", o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

_________________________ 1 SAP, Fast Facts About SAP. https://www.sap.com/documents/2017/04/4666ecdd-b67c-0010-82c7-eda71af511fa.html

