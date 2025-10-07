HCLTech obteve reconhecimento em dose dupla pela revista TIME, sendo apontada como uma das melhores empresas globais e mais sustentáveis em 2025
Classificada como a empresa No 1 de tecnologia baseada na Índia pelo segundo ano consecutivo e incluída entre as 20 maiores empresas globais de serviços profissionais
A HCLTech, uma empresa com liderança global em tecnologia, foi reconhecida pela revista TIME em dois de seus principais rankings globais: Melhores Empresas do Mundo 2025 e Empresas Mais Sustentáveis do Mundo 2025.
Estas duas classificações incluem vários destaques importantes:
- A empresa de tecnologia com sede na Índia obteve a melhor classificação pelo segundo ano consecutivo e está entre as 20 maiores empresas globais em Serviços Profissionais no ranking das Melhores Empresas do Mundo de 2025
- Classificada entre as 15 melhores em Serviços Profissionais nas Empresas Mais Sustentáveis ??do Mundo 2025
O ranking das Melhores Empresas do Mundo 2025 avalia as empresas em três aspectos fundamentais: satisfação dos colaboradores, crescimento da receita e transparência sobre a sustentabilidade. A HCLTech demonstrou bons resultados em todas as medidas, relatando uma receita consolidada de US$ 13,8 bilhões no ano fiscal de 2025, com crescimento de 4,7% em moeda constante. Além disso, a empresa tem uma força de trabalho diversificada, com 29% de mulheres globalmente e 50% de mulheres no conselho de administração. A empresa foi igualmente incluída no S&P Global Sustainability Yearbook pelo terceiro ano consecutivo e reconhecida como um Global Top Employer (Melhor Empregador Global) pelo Top Employers Institute.
A inclusão da HCLTech no ranking das Empresas Mais Sustentáveis do Mundo de 2025 evidencia o seu progresso ambiental, climático e social mensurável. Avaliada entre mais de 5.700 empresas ao redor do mundo, a classificação destacou a redução de 46% nas emissões de gases de efeito estufa da HCLTech, a obtenção de zero resíduos destinados a aterros sanitários em todas as suas instalações e a reposição de água em uma quantidade superior a 31 vezes seu consumo. A empresa se comprometeu a atingir emissões líquidas zero até 2040 e continua a promover iniciativas de governança responsável e impacto social.
“Este duplo reconhecimento da TIME reforça os valores que moldaram a HCLTech por décadas, ao mesmo tempo em que destaca o nosso compromisso inabalável com a sustentabilidade”, disse C. Vijayakumar, CEO e diretor administrativo da HCLTech. “Ao celebrarmos esses reconhecimentos da TIME, mantemos nosso empenho em transcender fronteiras, acolher transformações e promover um impacto sustentável para nossos colaboradores, clientes e as comunidades mais abrangentes em todo o mundo.”
Esta dupla homenagem acontece após outros acontecimentos significativos em 2025, como o 25º aniversário da HCLTech como uma empresa de capital aberto e seu reconhecimento como a marca de serviços de TI de crescimento mais rápido pela Brand Finance.
Para ver a lista completa de prêmios para ambos os reconhecimentos, visite: Melhores Empresas do Mundo 2025 e Empresas Mais Sustentáveis ??do Mundo em 2025.
