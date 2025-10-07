HCLTech obteve reconhecimento em dose dupla pela revista TIME, sendo apontada como uma das melhores empresas globais e mais sustentáveis em 2025

A HCLTech, uma empresa com liderança global em tecnologia, foi reconhecida pela revista TIME em dois de seus principais rankings globais: Melhores Empresas do Mundo 2025 e Empresas Mais Sustentáveis do Mundo 2025.

Estas duas classificações incluem vários destaques importantes:

A empresa de tecnologia com sede na Índia obteve a melhor classificação pelo segundo ano consecutivo e está entre as 20 maiores empresas globais em Serviços Profissionais no ranking das Melhores Empresas do Mundo de 2025

Classificada entre as 15 melhores em Serviços Profissionais nas Empresas Mais Sustentáveis ??do Mundo 2025

O ranking das Melhores Empresas do Mundo 2025 avalia as empresas em três aspectos fundamentais: satisfação dos colaboradores, crescimento da receita e transparência sobre a sustentabilidade. A HCLTech demonstrou bons resultados em todas as medidas, relatando uma receita consolidada de US$ 13,8 bilhões no ano fiscal de 2025, com crescimento de 4,7% em moeda constante. Além disso, a empresa tem uma força de trabalho diversificada, com 29% de mulheres globalmente e 50% de mulheres no conselho de administração. A empresa foi igualmente incluída no S&P Global Sustainability Yearbook pelo terceiro ano consecutivo e reconhecida como um Global Top Employer (Melhor Empregador Global) pelo Top Employers Institute.

A inclusão da HCLTech no ranking das Empresas Mais Sustentáveis do Mundo de 2025 evidencia o seu progresso ambiental, climático e social mensurável. Avaliada entre mais de 5.700 empresas ao redor do mundo, a classificação destacou a redução de 46% nas emissões de gases de efeito estufa da HCLTech, a obtenção de zero resíduos destinados a aterros sanitários em todas as suas instalações e a reposição de água em uma quantidade superior a 31 vezes seu consumo. A empresa se comprometeu a atingir emissões líquidas zero até 2040 e continua a promover iniciativas de governança responsável e impacto social.

“Este duplo reconhecimento da TIME reforça os valores que moldaram a HCLTech por décadas, ao mesmo tempo em que destaca o nosso compromisso inabalável com a sustentabilidade”, disse C. Vijayakumar, CEO e diretor administrativo da HCLTech. “Ao celebrarmos esses reconhecimentos da TIME, mantemos nosso empenho em transcender fronteiras, acolher transformações e promover um impacto sustentável para nossos colaboradores, clientes e as comunidades mais abrangentes em todo o mundo.”

Esta dupla homenagem acontece após outros acontecimentos significativos em 2025, como o 25º aniversário da HCLTech como uma empresa de capital aberto e seu reconhecimento como a marca de serviços de TI de crescimento mais rápido pela Brand Finance.

Para ver a lista completa de prêmios para ambos os reconhecimentos, visite: Melhores Empresas do Mundo 2025 e Empresas Mais Sustentáveis ??do Mundo em 2025.

