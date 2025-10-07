DEWA colabora com várias organizações para expandir a rede de carregamento rápido de veículos elétricos (EV)

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) assinou um acordo e contratos para expandir a rede de carregamento de veículos elétricos (EV) em Dubai, como parte de sua iniciativa EV Green Charger, lançada em 2014. A DEWA assinou os contratos e acordos com a Emirates National Oil Company (ENOC), a Dubai Taxi e a Parkin Company.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251006965292/pt/

DEWA collaborates with several organisations to expand EV fast charging network (photo: AETOSWire)

“Em colaboração com nossos parceiros dos setores governamental e privado, estamos aprimorando a jornada de mobilidade verde de Dubai ao construir e desenvolver uma infraestrutura integrada para o carregamento de veículos elétricos. Isso contribui para a redução das emissões de carbono e para o alcance das metas da Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050, da Estratégia de Emissões Zero de Carbono de Dubai 2050 e da Estratégia de Mobilidade Verde de Dubai. Continuamos a trabalhar com nossos parceiros de todos os setores para estabelecer os alicerces de uma economia verde e sustentável que atenda às aspirações de nossa sábia liderança e fortaleça a competitividade global de Dubai”, afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da DEWA.

ENOC

A DEWA firmou um contrato com o Grupo ENOC para expandir a rede de carregamento rápido de veículos elétricos (EV) nas estações de serviço da ENOC em todo Dubai. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a infraestrutura existente e atenderàcrescente demanda por veículos elétricos.

Dubai Taxi

A DEWA e a Dubai Taxi Company (DTC) firmaram um contrato estratégico de longo prazo para implantar estações de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos na frota da DTC em todo o emirado. O projeto prevê a instalação de 208 pontos de carregamento ultrarrápido de EV ao longo da vigência do contrato, alinhando-se ao plano de transformação da frota da DTC eàvisão de sustentabilidade de Dubai.

Parkin

A DEWA e a Parkin Company assinaram um contrato estratégico para transformar a rede pública de carregamento de veículos elétricos do Dubai, reforçando ainda mais a posição global do emirado como um centro líder em mobilidade ecológica e sustentável. A primeira fase do contrato prevê a instalação de 100 carregadores de veículos elétricos em locais estratégicos do Dubai, incluindo comunidades residenciais, centros comerciais, destinos de lazer e áreas públicas. Uma implantação mais ampla seguirá em um futuro próximo para cobrir áreas adicionais do emirado. Esses carregadores oferecerão maior flexibilidade, acelerando a transição para a adoção de veículos elétricos.

Por meio de sua iniciativa EV Green Charger, a DEWA fornece mais de 1.500 pontos de carregamento em todo o emirado, em colaboração com seus parceiros dos setores público e privado.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251006965292/pt/

Shaikha Almheiri

00971552288228