Pioneiros da KnowBe4 treinam agentes de IA para a força de trabalho do futuro

A KnowBe4, a plataforma de segurança cibernética de renome mundial, que aborda de modo abrangente a gestão de riscos humanos, anunciou hoje inovações revolucionárias que treinam pessoas e agentes de IA para se protegerem contra ameaças cibernéticas em constante evolução. Segundo o Gartner, até o final de 2026, quarenta por cento dos aplicativos corporativos serão integrados com agentes de IA especializados em tarefas, superando os menos de 5% atuais. Estes agentes de IA são os mais recentes alvos de roubo, manipulação adversária e uso indevido, destacando a relevância da formação adequada dos colaboradores em IA.

Por muitos anos, o fator humano esteve envolvido em mais de 60% das violações, com a engenharia social se destacando como um dos principais vetores de ataque, conforme confirmado em relatórios, como o "2025 Verizon Data Breach Investigations Report" (Relatório de investigações sobre violações de dados da Verizon de 2025). Considerando-se a predominância do elemento humano em violações, defesas mais inteligentes que tratem da interação entre humanos e agentes de IA são fundamentais para se construir uma estratégia consolidada de defesa de segurança cibernética.

“Estamos disponibilizando hoje defesas adaptáveis, personalizadas e orientadas por IA para proteger a força de trabalho global do futuro”, afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “Atuamos em ambas as frentes: defendemos humanos de ataques de IA e blindamos sistemas de IA contra a exploração. A KnowBe4 está posicionada de forma única para proteger agentes de IA em empresas, preservando a camada fundamental de interação entre humanos e agentes. Conforme a IA se consolida como uma ferramenta poderosa e um possível alvo, é essencial proteger esse ponto de interação.”

As ameaças cibernéticas estão ficando mais avançadas por causa da IA, mas essa mesma IA também está se tornando uma ferramenta importante e um alvo de alto valor. Embora a maioria das soluções se foque apenas na defesa na camada de gateway, a plataforma HRM+ da KnowBe4 vai além, oferecendo uma verdadeira defesa em profundidade. Construída com base em 15 anos de comportamento do usuário e dados de inteligência contra ameaças, a plataforma assegura que a proteção se estenda além da borda, protegendo cada camada de interação, desde o ambiente de produtividade até o usuário individual e os próprios agentes de IA. Esta abordagem em camadas oferece a resiliência que nenhuma outra plataforma proporciona atualmente e inclui:

Treinamento de comportamento seguro para agentes: da mesma forma que os colaboradores aprenderam a reconhecer um link mal-intencionado, agora precisam aprender a interagir com segurança e supervisionar os agentes de IA.

da mesma forma que os colaboradores aprenderam a reconhecer um link mal-intencionado, agora precisam aprender a interagir com segurança e supervisionar os agentes de IA. Defesa contra injeção e manipulação imediatas: simulações de ataques ensinam as forças de trabalho do mundo todo a reconhecer e resistir a insumos hostis elaborados para se apropriar de agentes de IA empresarial.

simulações de ataques ensinam as forças de trabalho do mundo todo a reconhecer e resistir a insumos hostis elaborados para se apropriar de agentes de IA empresarial. Pontuação de risco para interações de agentes: a abrangência da análise do Risk Score (pontuação de risco) com liderança no setor para medir a suscetibilidade ao uso inadequado de agentes proporciona uma quantificação abrangente dos riscos.

Um cliente da KnowBe4 reconhece que a empresa está na linha de frente das crescentes necessidades de segurança cibernética: "As ameaças mudam e se adaptam com muita frequência. A KnowBe4 entende isso e adapta o seu treinamento para lidar com as ameaças atuais. Os agentes de defesa de IA, especificamente, auxiliam na rápida adaptação ao cenário de ameaças em constante evolução". A KnowBe4 é uma das pioneiras no gerenciamento de risco humano orientado por IA. Veja os recursos lançados anteriormente e assistaàdemonstração apresentada na Conferência KB4-CON em abril de 2025 aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 ajuda empresas a capacitar suas equipes para tomarem decisões mais inteligentes e seguras todos os dias. Presente em mais de 70 mil organizações no mundo todo, a KnowBe4 contribui para fortalecer a cultura de segurança e gerenciar riscos humanos. A empresa oferece uma plataforma abrangente e orientada por IA, considerada “best-of-suite” em Gestão de Riscos Humanos (Human Risk Management), criando uma camada de defesa adaptativa que reforça o comportamento dos usuários contra as ameaças cibernéticas mais recentes. A plataforma HRM+ inclui módulos de treinamento em conscientização e conformidade, segurança de e-mail em nuvem, orientação em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e outros recursos. Sendo a única plataforma global de segurança na sua categoria, a KnowBe4 usa conteúdo, ferramentas e técnicas personalizadas e relevantes de proteção cibernética para mobilizar equipes de trabalho, transformando-as de maior superfície de ataque em maior ativo da organização. Mais informações em knowbe4.com.

Contato com a mídia

Amanda Tarantino

Chefe de Relações Públicas, Américas

KnowBe4

pr@knowbe4.com