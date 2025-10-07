ExaGrid anuncia recorde no terceiro trimestre de 2025 – o melhor terceiro trimestre da história da empresa

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção (RTL) que inclui um nível não direcionadoàrede (criando um espaço de ar em camadas), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que continua crescendo e impulsionando o fluxo de caixa livre (FCF) e EBITDA.

A empresa vem tendo outro ano recorde de reservas e receitas e obteve um fluxo de caixa livre positivo, P&L positivo e EBITDA positivo pelo 19o trimestre consecutivo. A ExaGrid conquistou 164 novos clientes no trimestre. A ExaGrid continua registrando mais de 70% das reservas de novos clientes com logotipo provenientes de pedidos de compra de seis e sete dígitos e, no terceiro trimestre, 40% dos novos clientes provenientes de transações de seis e sete dígitos.

A ExaGrid conta atualmente com mais de 4.800 clientes ativos, de médio a grande porte, que utilizam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para armazenar e proteger seus dados. A taxa de retenção de clientes da ExaGrid permanece muito alta, o que gera uma enorme fidelidade entre os clientes existentes.

A ExaGrid oferece suporte a mais de 25 aplicativos e utilitários de backup, incluindo: Rubrik, Veeam, Commvault, NetBackup, HYCU, Mongo DB, Oracle RMAN Direct, SQL Dumps Direct e muitos outros. No início deste ano, a ExaGrid também anunciou que dará suporte ao Cohesity DataProtect no primeiro semestre de 2026.

A ExaGrid é uma empresa financeiramente sólida, com geração de caixa positiva a cada trimestre e sem dívidas de qualquer tipo. A ExaGrid é a maior provedora independente de armazenamento de backup do mundo.

Destaques do terceiro trimestre do 2025:

Acrescentou mais de 160 novos clientes

trimestre consecutivo de operações positivas em caixa, EBITDA e P&L 50% dos negócios da ExaGrid vieram de novos pedidos de clientes existentes

49% dos negócios vieram de fora dos EUA

Acrescentou mais de 14 regiões de vendas a nível mundial

Lançou a versão 7.3.0, que incluía suporte para Rubrik, suporte para MongoDB Ops Manager e desduplicação adicionada para sequências diretas criptografadas do Microsoft SQL Server

"Estamos satisfeitos por termos obtido 19 trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre e EBITDA. A receita e o EBITDA continuam crescendo ano após ano. Somos a maior provedora independente de armazenamento de backup e continuamos adicionando suporte e integração com mais aplicativos de backup, o que agrega valor a nossos clientes atuais, pois podem acrescentar ou alterar aplicativos e utilitários de backup, enquanto protegem seus investimentos em armazenamento de backup na ExaGrid", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Já chegamos a mais de 4.800 instalações ativas de clientes ao redor do mundo. A ExaGrid continua com uma taxa de sucesso competitiva superior a 70%, substituindo o armazenamento primário por trás do aplicativo de backup da Dell, HPE e NetApp, entre outras, bem como dispositivos de desduplicação em linha, como Dell Data Domain, HPE StoreOnce e NetBackup."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

