Rede D’Brescia Churrascaria anuncia nova expansão

A D’Brescia Churrascaria anunciou um novo ciclo de expansão em São Paulo. Após iniciar a construção de uma unidade em São Bernardo do Campo (SP), no ABC Paulista — que deve ser inaugurada nos próximos meses com aporte de R$ 18 milhões — a rede confirma agora um novo investimento de R$ 20 milhões para a aquisição de dois pontos na capital paulista, localizados nos bairros Vila Mariana e Morumbi.

Com a novidade, a marca soma sete operações, integrando as cinco já em funcionamento: três em São Paulo (Faria Lima, Paraíso e Marginal), uma em Guarulhos e uma em Santo André. Hoje, a D’Brescia emprega mais de 600 colaboradores diretos, número que deve crescer conforme novas unidades entrem em operação.

Crescimento acelerado

Segundo os sócios da D’Brescia, Cleber Broch e Edival Antônio Spricigo (Faxa), os resultados financeiros também acompanham o ritmo de expansão. A D’Brescia projeta encerrar 2025 com faturamento de R$ 200 milhões, mantendo crescimento consistente e geração de empregos diretos no setor gastronômico.

“Estamos focados em reforçar nossa presença em regiões estratégicas e investindo de forma consistente em nosso propósito: oferecer uma experiência gastronômica diferenciada e de alta qualidade. Nosso crescimento é sustentado por uma visão de longo prazo”, afirma Cleber Broch.

“O público de renda média e alta está disposto a pagar mais por qualidade, atendimento diferenciado e ambientes sofisticados. O consumo de experiências, e não apenas de produtos, é uma tendência que movimenta o mercado e abre espaço para marcas como a D’Brescia”, ressalta Faxa.



Principais números D’Brescia

- Faturamento previsto: em 2025, R$ 200 milhões. Para 2026, estimado em R$ 250 milhões;

- Investimento recente: R$ 20 milhões na aquisição de unidades na Vila Mariana e Morumbi;

- Unidades em operação: 7 (5 em São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em Santo André) – 1 em construção em SBC;

- Meta de expansão: dez unidades até final de 2026;

- Colaboradores diretos: mais de 600.

A gastronomia

O cardápio da D’Brescia é um dos pilares da marca. São 25 tipos de carnes Bassi-Marfrig, marca premium da Marfrig, preparadas na parrilla e no espeto, além de buffet com 25 opções de saladas, pratos quentes, frutos do mar, cozinha japonesa, panificação própria e 15 variedades de sobremesas.

A unidade conceito, a D’Brescia Faria Lima, inaugurada em setembro de 2023, reforça o padrão premium da rede com adega climatizada de 150 rótulos, chope Patagônia e drinks autorais.

@dbresciachurrascaria



