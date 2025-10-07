MSCI lança padrões globais de classificação para ativos privados

Os ativos privados crescem rapidamente, impulsionados por investimentos institucionais e um aumento nos fluxos de riqueza privada. Contudo, o segmento permanece limitado pela ausência de transparência, carecendo de um sistema unificado para classificar exposições, medir o desempenho ou comunicar estratégias de maneira eficaz.

A MSCI enfrenta esse desafio com o lançamento do MSCI PACS, uma estrutura proprietária de classificação de ativos, idealizada para trazer ordem, comparabilidade e consistência aos mercados privados. Abrangendo uma vasta diversidade de ativos privados — incluindo empresas privadas, imóveis e infraestrutura — o PACS oferece classificações granulares que podem ser empregadas para comparar, analisar e comunicar estratégias de portfólio e o desempenho de maneira eficaz ao longo de todo o ciclo de vida do investimento.

O MSCI PACS é uma taxonomia global desenvolvida especificamente para ativos privados. Baseia-se em décadas de liderança da MSCI no desenvolvimento de normas e instrumentos, como o Padrão Global de Classificação da Indústria (GICS®)1, utilizado para categorizar e comparar empresas de capital aberto do mundo inteiro. Oferecido como um serviço de dados administrados com tecnologia de IA, o PACS implementa uma marcação setorial coerente em escala, proporcionando ao setor de mercados privados uma base consolidada para transparência e comparabilidade.

“Os mercados privados encontram-se em um ponto de inflexão, com crescente destaque no ecossistema financeiro global”, afirmou Luke Flemmer, chefe de ativos privados da MSCI. “Com o PACS, a MSCI estabelece a infraestrutura que determinará como os ativos privados serão identificados, comparados e analisados ??globalmente nos próximos anos.”

O lançamento do PACS reflete o compromisso mais abrangente da MSCI em equipar os profissionais dos mercados privados com as ferramentas, pesquisas e dados necessários para aumentar a transparência e oferecer suporteàtomada de decisões informadas em seus portfólios. Para saber mais, acesse MSCI Private Assets.

