SISQUAL WFM leva soluções de gestão à Superminas 2025

Entre os dias 21 e 23 de outubro, a cidade de Belo Horizonte – MG receberá o Superminas 2025, um dos maiores eventos supermercadistas do país e o maior evento empresarial de Minas Gerais. O encontro deve reunir mais de 60 mil pessoas e 500 expositores em uma área de feira de 34 mil m².



Durante a feira, a SISQUAL® WFM marcará presença apresentando suas soluções voltadas para a gestão inteligente da força de trabalho. A empresa, que já atua junto a grandes redes do varejo nacional e internacional, levará ao público da Superminas 2025 tecnologias que contribuem para otimizar processos, reduzir custos operacionais e potencializar o desempenho das equipes, reforçando o compromisso em apoiar o crescimento sustentável do setor supermercadista.



José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, afirma que atualmente o varejo enfrenta o desafio de equilibrar margens cada vez mais apertadas, alta competitividade e mudanças constantes no comportamento do consumidor.



“A gestão da força de trabalho é uma das áreas mais críticas nesse cenário. O nosso objetivo é ajudar os supermercados a planejar escalas com precisão, reduzir desperdícios de recursos, aumentar a produtividade das equipes e garantir uma operação mais sustentável e eficiente”, detalha. Ainda de acordo com o profissional, a empresa busca unir tecnologia avançada com simplicidade de uso, algo indispensável para o dia a dia do varejo.



O setor supermercadista em números



Em 2024, segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor supermercadista registrou um faturamento de R$ 1,067 trilhão, valor que corresponde a 9,12% do PIB brasileiro e abrange formatos como atacarejos, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis.



Ainda conforme dados do levantamento, o segmento gera mais de 9 milhões de empregos diretos e indiretos e reúne 424.120 lojas em todo o país, que recebem diariamente cerca de 30 milhões de consumidores.



Com o objetivo de melhorar a alocação de equipes, evitar horas extras desnecessárias e garantir cobertura ideal nos horários de pico, José Pedro explica que o sistema desenvolvido pela SISQUAL® WFM utiliza algoritmos de previsão e planejamento que permitem alinhar a escala de trabalho à real demanda da loja.



“Assim, conseguimos dimensionar corretamente as equipes nos horários de maior movimento e evitar tanto a falta quanto o excesso de colaboradores. Isso significa menos horas extras, maior equilíbrio de carga horária e uma gestão mais justa e transparente para todos”, acrescenta.



O especialista também ressalta que a melhoria na qualidade do atendimento está diretamente ligada à boa gestão das equipes. “Quando o funcionário está bem escalado, motivado e disponível no momento certo, o cliente percebe de imediato”, analisa.



Equipes bem escaladas e motivadas, conforme frisa o vice-presidente, refletem diretamente na experiência do cliente, com filas menores, atendimento mais ágil e maior organização nas lojas. “O equilíbrio entre bem-estar dos trabalhadores e eficiência operacional contribui para elevar a satisfação e fortalecer a fidelização do consumidor”, informa.



Os próximos passos da SISQUAL® WFM envolvem expandir sua presença no varejo nacional e, em paralelo, fortalecer a atuação em outros segmentos que demandam soluções avançadas de gestão da força de trabalho, como logística e hotelaria, de acordo com o executivo.



“O Brasil é um mercado estratégico e altamente desafiador, mas que nos trouxe um crescimento consistente. Nestes mais de dez anos, já consolidamos parcerias com redes de peso, o que demonstra a confiança no nosso trabalho”, conclui.

