Parque Tecnológico da UFRJ lança videocast para debater inovação e tecnologia

O Parque Tecnológico da UFRJ lança o ParqueCast, projeto que reforça o compromisso com a difusão de conhecimento sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo.

Essa estreia acontece em um cenário bastante favorável, onde os podcasts estão conquistando audiências ao redor do mundo. De acordo com pesquisa da Statista Consumer Insights, 51% dos brasileiros ouvem podcasts pelo menos ocasionalmente, a maior taxa entre os países analisados. Atrás do Brasil aparecem México, com 48%, e Suécia, com 46%, o que reforça o espaço que o formato vem conquistando junto ao público nacional.

Com periodicidade quinzenal e episódios entre 40 e 60 minutos, o ParqueCast será disponibilizado em formato de videocast no YouTube e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, além de cortes de até um minuto no TikTok e Instagram. A produção é feita pelos times de comunicação e de tecnologia da informação do Parque, que também assinam a apresentação.

Segundo Romildo Toledo, diretor-executivo do Parque Tecnológico da UFRJ, a proposta é aproximar a comunidade acadêmica, empresas e potenciais parceiros por meio de conversas com CEOs, pesquisadores, professores da UFRJ, empreendedores e especialistas em inovação e tecnologia. “Além de ampliar a visibilidade do ecossistema do Parque e da Universidade, o projeto pretende atrair novos parceiros e fortalecer colaborações estratégicas que gerem impacto direto na sociedade”, afirma.

O primeiro episódio conta com a participação de Tatiana Sampaio, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, responsável pela pesquisa que desenvolveu a Polilaminina, substância capaz de reverter lesões na medula e ajudar pacientes lesionados a recuperar movimentos parcial ou totalmente.



Ao longo da temporada, o público também poderá ouvir conversas com nomes como Joel Ramos, criador do 14Bis, robô humanoide 100% brasileiro, ecológico, movido a energia solar e equipado com inteligência artificial e machine learning; Roberto Lent, professor emérito da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Ciências e referência da neurociência no Brasil; Victor Santos, cofundador e CEO da Clavis Segurança da Informação, que há mais de duas décadas atua em cibersegurança e privacidade de dados; e Lucas Pallazo, head de operações da Circoola, empresa de logística reversa e reciclagem dedicada ao descarte sustentável de eletrônicos.

Os episódios também trarão as visões de Renato Novis, CEO e fundador da Repense, companhia especializada em logística reversa e reciclagem de resíduos industriais, com destaque para os eletrônicos; Sérgio Rodrigues, CEO da Lemobs e sócio-fundador da Prontlife; Tiago Albertini Balbino, professor adjunto da COPPE/UFRJ, integrante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Nanotecnologia; e Ariane Souza Batista, professora e pesquisadora da COPPE/UFRJ que trabalha com nanomedicina e sistema inteligente de entrega de fármacos.

Criado em 2003, o Parque Tecnológico da UFRJ é um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil. Localizado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reúne empresas de todos os portes, startups, laboratórios e centros de pesquisa para transformar conhecimento em soluções reais para os desafios da sociedade.







