Bitget leva a pista de alta velocidade para a Indonésia com o MotoGP e o Smarter Speed Challenge 2.0

VICTORIA, Seychelles, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, acelerou a energia no Grande Prêmio da Indonésia em Mandalika de 3 a 5 de outubro, reunindo a emoção do automobilismo e a inovação Web3 em um único espaço. Após ativações bem-sucedidas na Itália, Alemanha e Espanha, a presença da Bitget na Indonésia foi mais um marco em sua parceria global com a MotoGP, liderada pelo pentacampeão mundial Jorge Lorenzo.

No Circuito Internacional de Mandalika, a Bitget exibiu sua mistura característica de adrenalina e tecnologia em um estande de dois andares de inovação para fãs. Os visitantes se envolveram em um simulador de MotoGP em tamanho real, desafios interativos e sessões de fotos no local, além de levarem para casa produtos exclusivos de edição limitada. O ponto alto do fim de semana ocorreu quando o próprio Jorge Lorenzo visitou o estande da Bitget, onde ele conheceu fãs, autografou lembranças e compartilhou insights de sua trajetória nas corridas, adicionando prestígio e emoção a uma atmosfera já eletrizante. A experiência refletiu o espírito característico da Bitget, “Make It Count” (Faça valer a pena), celebrando precisão, controle e velocidade destemida tanto na pista quanto na arena de trading.

O fim de semana também marcou o lançamento do Smarter Speed Challenge 2.0 — #NoBlinkLap, o minijogo on-line global da Bitget inspirado na intensidade do MotoGP e nas decisões de frações de segundo que definem tanto as corridas quanto o trading de criptomoedas. Após sua estreia em Barcelona, o Challenge 2.0 acelerou ainda mais na Indonésia, onde os fãs testaram sua concentração em um desafio de 30 segundos sem piscar e correram contra o tempo em uma prova de 90 segundos para alcançar o topo do ranking. Os vencedores ganharão experiências VIP exclusivas nas próximas corridas do MotoGP, transformando o sucesso virtual em recompensas reais.

“A Bitget sempre acreditou que velocidade, precisão e controle definem o sucesso na pista, no trading e na vida”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Nosso parceiro MotoGP vai além da visibilidade; trata-se de comunidade. O Sudeste Asiático possui um dos públicos mais apaixonados por cripto e automobilismo, e este evento nos permite conectar com nossos VIPs e usuários de uma forma real, empolgante e profundamente pessoal.”

O GP da Indonésia foi mais do que uma vitrine; foi um reflexo da evolução da Bitget para se tornar uma Corretora Universal (UEX), uma plataforma que vai além do trading para conectar cultura, tecnologia e finanças. Assim como o MotoGP redefine constantemente a velocidade, a Bitget está remodelando o que uma corretora pode ser: mais rápida, inteligente e conectada aos seus usuários.

O Smarter Speed Challenge 2.0 vai até 17 de novembro, com participantes de todo o mundo convidados a entrar na corrida, subir no ranking e ganhar prêmios exclusivos. À medida que a série continua, a mensagem da Bitget permanece clara: no universo cripto, assim como nas corridas, cada segundo conta.

Jogue o minijogo do MotoGP aqui.

