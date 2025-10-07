Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
07/10/2025 10:34

compartilhe

SIGA
x
Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina
Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina crédito: DINO

rotura retiniana ocorre pelo descolamento do vítreo, que traciona a retina no ponto de maior aderência, rasgando-a. Esse problema é urgente, mas, com diagnóstico precoce e intervenção adequada, é possível proteger a visão.

De acordo com dados epidemiológicos, o descolamento regmatogênico atinge entre cinco a 20 casos por 100.000 pessoas-ano, e a presença de rotura aumenta significativamente esse risco. Fatores como miopia, cirurgia de catarata prévia, traumatismo ocular, degenerações retinianas e histórico familiar duplicam as chances de evolução para descolamento.

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina do tipo regmatogênico, condição que ocorre quando o humor vítreo líquido penetra no espaço sub-retiniano, levando à separação da retina sensorial do epitélio pigmentado. É o que explica a retinóloga Dra. Geraldine Ragot de Melo, que atua como médica assistente e orientadora no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini e completa:

  • Traumas oculares: pancadas ou acidentes podem romper a retina;
  • Alta miopia: olhos mais longos têm retina mais fina e vulnerável;
  • Doenças inflamatórias: uveíte ou toxoplasmose aumentam o risco;
  • Cirurgia prévia: como a de catarata, que altera a dinâmica ocular;
  • Diabetes: retinopatia diabética pode fragilizar a retina;
  • Pessoas acima de 50 anos ou com histórico familiar também devem ficar atentas.


“A identificação precoce de roturas retinianas em exames de fundo de olho dilatado é fundamental para evitar complicações graves”, alerta a retinóloga e completa: “Mesmo quando assintomáticas, as roturas exigem avaliação especializada e, muitas vezes, tratamento profilático com fotocoagulação a laser ou crioterapia para prevenir o avanço para descolamento".

“Sinais como flashes luminosos, aumento repentino de moscas volantes ou um “véu escuro” que obscurece parte do campo visual requerem avaliação oftalmológica imediata”, reforça a médica.



Website: https://www.instagram.com/drageraldineragot/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay