Era Quântica: Thales lança primeiro cartão inteligente certificado da Europa

À medida que a computação quântica evolui, muitos dos métodos criptográficos atuais deixarão de ser seguros, já que os computadores quânticos serão capazes de solucionar problemas matemáticos complexos com muito mais rapidez do que os computadores clássicos. Um recente relatório da Gartner®* informa: "Até 2029, os avanços na computação quântica farão com que a criptografia assimétrica convencional não seja segura de usar." A Thales passou anos investindo em criptografia pós-quântica para garantir que sistemas críticos se mantenham seguros no futuro.

Ao se converter a primeira empresa no mundo a receber certificação de Critérios Comuns de alto nível1 para um cartão inteligente resistenteàtecnologia quântica, a Thales irá ajudar os serviços governamentais a proteger dados confidenciais, como os que aparecem em cartões de identidade, cartões de saúde e carteiras de motorista, além de garantir que as identidades dos cidadãos estejam seguras contra ameaças quânticas emergentes.

O inovador cartão inteligente,'MultiApp 5.2 Premium PQC', desenvolvido pela Thales e certificado pela Agência Francesa de Segurança Cibernética (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information - ANSSI), utiliza assinatura digital avançada criada para resistir a ataques, mesmo de máquinas quânticas potentes. É o primeiro do gênero a ser certificado com um elevado nível de segurança (EAL 6+2) sob a estrutura de Critérios Comuns. O produto certificado também apresenta novos Algoritmos de Assinatura Digital3 padronizados pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology - NIST) dos EUA. Estes algoritmos específicos de assinatura são poderosas ferramentas criptográficas utilizadas para verificar se os dados ou uma mensagem digital vêm de fato do remetente correto e não foram alterados.

A partir da perspectiva do usuário final, nada muda: os cidadãos continuarão usando seus cartões normalmente. O que é revolucionário é o que está dentro. O cartão utiliza uma assinatura criptográfica de última geração, criada para dar suporte ao imenso poder computacional dos computadores quânticos do futuro. Isto garante a proteção de dados pessoais sensíveis não apenas hoje, mas também no futuro.

"Esta é primeira certificação para uma solução que incorpora criptografia pós-quântica e que reflete o compromisso da ANSSI em respaldar a inovação, enquanto matém os mais altos padrões de segurança cibernética. O trabalho conjunto da Thales, CEA-Leti ITSecurity Evaluation Facility e ANSSI é um claro sinal de que a Europa está pronta para liderar o caminho na segurança pós-quântica, ao possibilitar que organizações e governos implantem soluções que antecipem riscos futuros, em vez de esperar que os computadores quânticos se tornem populares."Franck Sadmi, Chefe do Centro Nacional de Certificação daAgência Francesa de Segurança Cibernética (ANSSI).

"Esta certificação é um marco não apenas para a Thales, mas para todo o ecossistema de segurança digital. Ela demonstra que a segurança cibernéticaàprova do futuro não é mais um conceito, mas sim uma realidade. Ao alcançar o mais alto nível de segurança para um cartão inteligente com resistência quântica, a Thales está pavimentando o caminho para a confiança nas identidades civis do futuro. Estamos orgulhosos em liderar esta transformação crucial."Nathalie Gosset, Vice-Presidente de Identidade e Soluções Biométricas da Thales.

1 Uma norma internacional que confirma que o produto cumpre com os rigorosos requisitos de segurança.

2 O Nível de Garantia de Avaliação (EAL) é uma escala internacional utilizada para medir a solidez da segurança de TI. Ele varia de EAL1 (teste básico) a EAL7 (o nível mais alto, formalmente verificado). Uma certificação EAL6+ significa que o produto foi testado e comprovado para oferecer altíssima segurança contra ataques sofisticados, sendo adequado para aplicações críticas como governo, finanças e defesa.

3 O FIPS 204 é um novo padrão do governo dos EUA que define um algoritmo de assinatura digital desenvolvido para se manter seguro mesmo na era dos computadores quânticos. É a base para a integridade digital de itens como transações seguras, documentos de identidade, atualizações de software ou contratos eletrônicos. Os padrões FIPS são publicados e aprovados pelo NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA), bem como amplamente recomendados e adotados por setores ao redor do mundo, sobretudo em setores como governo, defesa, finanças e tecnologia digital.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

