Rio Ethical Fashion 2025 apresenta agenda e palestrantes

O Rio Ethical Fashion (REF), fórum internacional de moda sustentável, anuncia as novidades de sua edição 2025, que antecede a COP30. Este ano, o evento amplia o espaço para debates e encontros com especialistas nacionais e internacionais que unem moda, inovação, cultura e sustentabilidade.

Representando o Sebrae, patrocinador do evento, o consultor de design de produto Walter Rodrigues apresentará o projeto Iconografia Local, que amplia os olhares sobre a cultura e os fazeres amazônicos. A iniciativa mostra como a bioeconomia pode ser aplicada de forma prática para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, a partir do fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

Com o apoio do Consulado dos Países Baixos, o REF recebe a designer Zinzi de Brouwer, holandesa-moçambicana reconhecida internacionalmente no campo da moda e da justiça socioambiental. Por meio de sua metodologia de design comunitário, Zinzi coloca comunidades artesanais do Sul Global no centro do processo criativo, construindo novas narrativas para a moda. No Brasil, ela conduz uma iniciativa inédita com jovens de Jardim Gramacho (Duque de Caxias/RJ), que culminará em um desfile de moda sustentável em 11 de outubro.

O evento, aberto ao público, também contará com uma exposição no Museu do Amanhã, reunindo peças de alta costura e ready-to-wear desenvolvidas com inovação, circularidade e impacto positivo. Entre os destaques estão os looks exclusivos assinados por Ronald van der Kemp e Thayna Soares, criados com bordados artesanais de Paraty, além de coleções de marcas como Osklen, Lenny Niemeyer, Natural Cotton Color, Nalimo e Rodrigo Tremembé. Todas as criações utilizam materiais sustentáveis e processos desenvolvidos no Brasil.

A cenografia da mostra, idealizada por Carol Baltar, coordenadora de design de interiores do IED Rio, será inteiramente montada com peças garimpadas: móveis da Casa Capioca e tapetes vintage da Tapilogie, reforçando a proposta do REF de unir moda, arte e sustentabilidade em um mesmo palco.

Numa ação que celebra a nomeação do Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro 2025 pela UNESCO, o REF contará ainda com um lounge de autores e leitores promovido em parceria com a Livraria da Travessa. A iniciativa tem apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio e Museu do Amanhã.

O Rio Ethical Fashion 2025 se consolida como um espaço de reflexão e ação coletiva, conectando designers, empresas, instituições e a sociedade civil em torno de soluções para um futuro mais justo, sustentável e inovador. Às vésperas da COP30, o fórum reforça a importância de o Brasil assumir protagonismo na construção de novos modelos produtivos que unem cultura, bioeconomia e responsabilidade socioambiental, mostrando que a moda pode e deve ser agente de transformação global.

Para fazer a inscrição gratuita e conferir a agenda completa dos painéis do REF 2025, basta acessar: https://www.rioethicalfashion.com/

Serviço:



Rio Ethical Fashion

Data: 9 de outubro

Horário: das 9h30 às 17h30

Local: Museu do Amanhã

Evento gratuito