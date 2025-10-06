TCG Crossover (TCGX) anuncia captação acima do esperado de US$ 1,3 bilhão para o TCGX Fund III

A TCG Crossover (TCGX) anunciou hoje o fechamento bem-sucedido de seu terceiro fundo, o TCGX Fund III, com compromissos de capital que totalizam US$ 1,3 bilhão. O fundo recebeu aportes tanto de investidores atuais da TCGX quanto de novos investidores institucionais, fundações, fundos de pensão e fundos patrimoniais. Com o fechamento do Fund III, a TCGX já captou mais de US$ 3,1 bilhões em capital total desde sua fundação – em 2021.

O TCGX Fund III superou sua meta inicial, refletindo a forte demanda mundial por parte dos investidores. A captação é um marco importante e reafirma a estratégia diferenciada e o mandato flexível da TCGX, que permite investir tanto em mercados privados quanto públicos.

“Superar nossa meta para o Fund III evidencia a confiança e a convicção profundas que nossos investidores depositaram em nossa equipe e em nossa abordagem”, afirmou o Dr. Chen Yu, fundador e sócio-gerente da TCGX. “Seguimos firmes em nossa missão de apoiar empreendedores e empresas visionárias que desenvolvem medicamentos disruptivos para melhorar os resultados dos pacientes.”

“Agradecemos o apoio de nossos investidores e reconhecemos o trabalho árduo das equipes de nossas empresas investidas, que tornou esta conquista possível. Com o Fund III, pretendemos investir na próxima geração de biotecnológicas que estão desenvolvendo terapias transformadoras para os pacientes”, declarou Cariad Chester, sócio-gerente da TCGX.

Como parte desse feito, a TCGX tem orgulho de anunciar a promoção de Giuliano Marostica ao cargo de sócio-gerente. “Giuliano foi o primeiro integrante a se juntar a mim na TCGX e teve um papel fundamental na construção da empresa e na geração de valor para nosso portfólio”, disse o Dr. Yu.

O CFO/COO, Craig Skaling, acrescentou: “Temos a sorte de ter construído uma equipe de classe mundial na TCGX. Seu comprometimento e talento impulsionam nossa capacidade de escalar com eficiência e de fazer parcerias com empresas que promovem ciência inovadora”.

Sobre a TCGX

A TCGX é uma empresa de investimentos em saúde dedicada a promover medicamentos disruptivos e apoiar companhias que melhoram a vida dos pacientes. A TCGX investe em empresas privadas e públicas lideradas por empreendedores excepcionais focados em desenvolver melhores opções de tratamento. A firma possui escritórios em Palo Alto, São Francisco e Nova York (EUA). Mais informações em www.tcgcrossover.com.

